CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Clarence Seedorf trở lại ghế huấn luyện, nhận thử thách tại Corinthians

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Huyền thoại bóng đá Hà Lan Clarence Seedorf chính thức tiếp quản Corinthians trong bối cảnh đội bóng đang chật vật ở nhóm cuối bảng giải vô địch quốc gia Brazil. Đây là lần đầu tiên ông trở lại công tác huấn luyện kể từ năm 2019, với nhiệm vụ giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Corinthians đặt niềm tin vào Seedorf

Corinthians bổ nhiệm Clarence Seedorf sau khi chia tay HLV Fernando Diniz, người không thể giúp đội bóng thoát khỏi chuỗi 8 trận thua liên tiếp tại giải vô địch quốc gia Brazil.

Thời điểm tiếp quản đội bóng, Seedorf đối mặt với áp lực lớn. Corinthians đứng thứ 16 trong tổng số 20 đội, có 32 điểm sau 30 trận và chỉ hơn một bậc so với nhóm xuống hạng. Nhiệm vụ trước mắt của chiến lược gia người Hà Lan là nhanh chóng ổn định tinh thần toàn đội, cải thiện thành tích và tạo khoảng cách an toàn với khu vực nguy hiểm.

Clarence Seedorf trở lại ghế huấn luyện, nhận thử thách tại Corinthians- Ảnh 1.
Clarence Seedorf trở lại ghế huấn luyện, nhận thử thách tại Corinthians- Ảnh 2.

Ở tuổi 50, Seedorf trở lại băng ghế huấn luyện sau lần gần nhất dẫn dắt đội tuyển Cameroon vào năm 2019

Cựu danh thủ từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu được kỳ vọng mang kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và tư duy chiến thuật đến với đội bóng Brazil.

Seedorf tin Corinthians có thể xoay chuyển tình thế

Chia sẻ về quyết định nhận lời dẫn dắt Corinthians, Seedorf cho biết ông hiểu những thách thức đang chờ đợi mình, nhưng tin rằng đội bóng có thể sớm cải thiện tình hình nếu duy trì tinh thần chuyên nghiệp và sự quyết tâm.

Clarence Seedorf trở lại ghế huấn luyện, nhận thử thách tại Corinthians- Ảnh 3.
Clarence Seedorf trở lại ghế huấn luyện, nhận thử thách tại Corinthians- Ảnh 4.

Trận đấu đầu tiên của Seedorf trên cương vị HLV Corinthians dự kiến diễn ra vào đầu tuần sau

HLV Clarence Seedorf, CLB Corinthians cho biết: “Tôi biết nhiều HLV khác đã chọn không đến đây, bởi gia nhập một câu lạc bộ khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ là điều dễ dàng. Tôi nghĩ rằng trong thời điểm khó khăn, khi cần đến lòng can đảm, đội bóng cần những người tin tưởng vào các giá trị của câu lạc bộ. Với sự chăm chỉ và tính chuyên nghiệp mà tôi đã nhận thấy ở đây, mọi thứ hoàn toàn có thể xoay chuyển rất nhanh chóng”.

Trận đấu đầu tiên của Seedorf trên cương vị HLV Corinthians dự kiến diễn ra vào đầu tuần sau, khi đội bóng chạm trán Vitória. Đây sẽ là cơ hội để chiến lược gia người Hà Lan bắt đầu hành trình vực dậy Corinthians, trong cuộc đua đầy áp lực nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/3oyrokOqFLQ?si=__D0ZbxNnVfQxMMi

Tin liên quan

Tuyển nữ Anh, Hà Lan thắng đậm ở vòng play-off World Cup 2027

Tuyển nữ Anh, Hà Lan thắng đậm ở vòng play-off World Cup 2027

Vòng play-off khu vực châu Âu tranh vé dự FIFA World Cup nữ 2027 khởi tranh với nhiều kết quả đáng chú ý. Hà Lan và CH Ireland cùng thắng 8-0, trong khi Thụy Điển, Thụy Sĩ và Anh cũng giành lợi thế trước các trận lượt về.

Tuyển Hà Lan tự tin trước trận đấu trên sân Hy Lạp

Tuyển Hà Lan tự tin trước trận đấu trên sân Hy Lạp

(HTV) - Đội tuyển Hà Lan đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Zeist trước khi lên đường sang Hy Lạp, chuẩn bị cho cuộc đối đầu tại UEFA Nations League trên sân Thessaloniki. Sau chiến thắng trước Serbia, thầy trò HLV Xavi hướng tới mục tiêu duy trì khởi đầu tích cực ở bảng A2.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Thay lời muốn nói tháng 10 - Một tấm vé, nhiều điều muốn nói

Show nổi bật 15:43 16/10/2026

(HTV) - Lần đầu mở bán vé sau 26 năm đồng hành cùng khán giả, "Thay lời muốn nói" tháng 10/2026 nhận được sự ủng hộ của những người yêu âm nhạc. Mỗi tấm vé không chỉ mở ra cơ hội thưởng thức chương trình trực tiếp, mà còn góp thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Từ khối thép ngàn tấn đến nhịp cầu nối hai bờ sông Sài Gòn

Xã hội 05:00 16/10/2026

(HTV) - Rạng sáng 16/10, tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, đã được hạ thủy xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

HTV khai trương Trung tâm tại Côn Đảo, tăng cường thông tin tuyên truyền từ cơ sở

Xã hội 19:13 16/10/2026

(HTV) - Ngày 16/10, Đài HTV khai trương Trung tâm HTV tại Côn Đảo, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực tác nghiệp và triển khai nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại địa bàn.

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Hé lộ 5 mascot và khách mời của Tập 3 The Masked Singer 2026

Show nổi bật 08:03 16/10/2026

(HTV) - Tập 3 The Masked Singer 2026 chào đón Bảo Anh và Tăng Duy Tân cùng 5 mascot mới: BÒ SỮA ACHU, HEO MÁ HỒNG, KHỈ XÙ MÌ, LION VUI TƯƠI và CAO BỒI LANG. Những màn tung hứng hài hước, manh mối khó đoán và giọng hát đầy bất ngờ hứa hẹn khiến ban cố vấn liên tục đổi đáp án.

Xem thêm