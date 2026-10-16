Clarence Seedorf trở lại ghế huấn luyện, nhận thử thách tại Corinthians

Corinthians đặt niềm tin vào Seedorf

Corinthians bổ nhiệm Clarence Seedorf sau khi chia tay HLV Fernando Diniz, người không thể giúp đội bóng thoát khỏi chuỗi 8 trận thua liên tiếp tại giải vô địch quốc gia Brazil.

Thời điểm tiếp quản đội bóng, Seedorf đối mặt với áp lực lớn. Corinthians đứng thứ 16 trong tổng số 20 đội, có 32 điểm sau 30 trận và chỉ hơn một bậc so với nhóm xuống hạng. Nhiệm vụ trước mắt của chiến lược gia người Hà Lan là nhanh chóng ổn định tinh thần toàn đội, cải thiện thành tích và tạo khoảng cách an toàn với khu vực nguy hiểm.

Ở tuổi 50, Seedorf trở lại băng ghế huấn luyện sau lần gần nhất dẫn dắt đội tuyển Cameroon vào năm 2019

Cựu danh thủ từng thi đấu cho nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu được kỳ vọng mang kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và tư duy chiến thuật đến với đội bóng Brazil.

Seedorf tin Corinthians có thể xoay chuyển tình thế

Chia sẻ về quyết định nhận lời dẫn dắt Corinthians, Seedorf cho biết ông hiểu những thách thức đang chờ đợi mình, nhưng tin rằng đội bóng có thể sớm cải thiện tình hình nếu duy trì tinh thần chuyên nghiệp và sự quyết tâm.

Trận đấu đầu tiên của Seedorf trên cương vị HLV Corinthians dự kiến diễn ra vào đầu tuần sau

HLV Clarence Seedorf, CLB Corinthians cho biết: “Tôi biết nhiều HLV khác đã chọn không đến đây, bởi gia nhập một câu lạc bộ khi mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ là điều dễ dàng. Tôi nghĩ rằng trong thời điểm khó khăn, khi cần đến lòng can đảm, đội bóng cần những người tin tưởng vào các giá trị của câu lạc bộ. Với sự chăm chỉ và tính chuyên nghiệp mà tôi đã nhận thấy ở đây, mọi thứ hoàn toàn có thể xoay chuyển rất nhanh chóng”.

Trận đấu đầu tiên của Seedorf trên cương vị HLV Corinthians dự kiến diễn ra vào đầu tuần sau, khi đội bóng chạm trán Vitória. Đây sẽ là cơ hội để chiến lược gia người Hà Lan bắt đầu hành trình vực dậy Corinthians, trong cuộc đua đầy áp lực nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/3oyrokOqFLQ?si=__D0ZbxNnVfQxMMi