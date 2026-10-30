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Kinh tế

Chứng khoán kết thúc tháng 10 trong sắc đỏ, VN-Index mất gần 14 điểm

TTXVN
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Thị trường chứng khoán khép lại tháng 10/2026 với phiên giảm điểm trên diện rộng. Áp lực bán gia tăng tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn kéo VN-Index giảm gần 14 điểm, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng 635 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán tại sàn HOSE. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, VN-Index giảm 13,99 điểm, tương đương 0,80%, xuống 1.741,62 điểm. Sàn HOSE có 72 mã tăng và 253 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 692,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 14.673,3 tỷ đồng, tăng gần 9% về khối lượng và hơn 1% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 119 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.722 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 32,53 điểm, tương đương 1,83%, sau tuần hồi phục mạnh trước đó với mức tăng hơn 68 điểm, tương đương 4%. Trong tháng 10, chỉ số giảm khoảng 27 điểm so với mức 1.768 điểm cuối tháng 9.

Diễn biến phiên cuối tháng cho thấy áp lực bán không còn tập trung chủ yếu ở cổ phiếu VIC mà lan rộng sang nhiều nhóm vốn hóa lớn. VIC có thời điểm giảm gần 4%, gây sức ép lên chỉ số, nhưng sau đó phục hồi về giá tham chiếu 241.000 đồng/cổ phiếu khi đóng cửa. Tuy nhiên, đà hồi phục của mã này không đủ bù đắp sức ép từ nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Trong nhóm VN30, LPB, TCB và SSB dẫn đầu mức giảm khi mất hơn 3%. Phần lớn cổ phiếu ngân hàng khác cũng đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó MBB giảm 2%. Các mã GVR, MWG và MSN giảm từ 2% đến gần 3%. Ở chiều tăng, GAS tăng 2,6% lên 78.000 đồng/cổ phiếu, là mã tăng tốt nhất trong nhóm; SAB và VHM chỉ tăng nhẹ.

Trên sàn HOSE, nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ như GIL, HII, KSB, BKG, TMT và AAT giảm sàn. Các mã KLB, VIX, VCG, NTL, NHA, DGW, GEX, PNJ, QCG, ORS, EIB, NLG và FTS giảm từ 3% đến hơn 5%. Ngược chiều thị trường, KOS duy trì giá trần 4.060 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 75,6 triệu đơn vị và dư mua giá trần hơn 10,7 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 3,87 điểm, tương đương 1,51%, xuống 252,74 điểm. Sàn này có 45 mã tăng và 95 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 43,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 637,6 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt gần 8,4 triệu cổ phiếu, tương ứng 110 tỷ đồng.

Ngoại trừ CEO và PVS đứng giá tham chiếu, phần lớn cổ phiếu lớn và có thanh khoản cao trên HNX đều giảm. BVS, NVB, LAS, IDC, MBS và TNG mất từ 2% đến gần 6%, trong khi HUT và SHS giảm nhẹ.

Tại thị trường UPCOM, UPCOM-Index giảm 0,37 điểm, tương đương 0,30%, xuống 123,73 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 39,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 529,3 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt 1,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 29,5 tỷ đồng.

HNG là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất sàn, với hơn 6,4 triệu đơn vị được khớp lệnh, tăng hơn 5% lên 6.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, POM, DRI, TVN và MSR giảm từ hơn 3% đến hơn 7%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi khối ngoại bán ròng 635 tỷ đồng trên HOSE. VIC bị bán ròng mạnh nhất với 353 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với 133 tỷ đồng và MBB với 42 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VHM được mua ròng 68 tỷ đồng, VCB đạt 37 tỷ đồng và VJC đạt 31 tỷ đồng. Riêng VIC và TCB bị bán ròng tổng cộng 486 tỷ đồng, chiếm phần lớn giá trị bán ròng toàn sàn.

Trong ngắn hạn, áp lực điều chỉnh có thể tiếp diễn, với vùng 1.740 điểm là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Khả năng giữ được vùng điểm này sẽ ảnh hưởng đến cơ hội phục hồi của VN-Index. Tuy nhiên, diễn biến giảm trên diện rộng trong phiên cuối tháng, cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại, cho thấy thị trường vẫn thiếu động lực đủ mạnh để duy trì đà tăng sau nhịp hồi phục trước đó.

Nguồn: https://baotintuc.vn/chung-khoan-ket-thuc-thang-10-trong-sac-do-vn-index-mat-gan-14-diem-post1398671.html

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