Chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi, đẩy nhanh tiến độ bồi thường và giải phóng mặt bằng

Dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi đang được phường Chánh Hưng tập trung triển khai nhằm bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của TP. Hồ Chí Minh. Địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị liên quan. Công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư được thực hiện theo quy định pháp luật.

Đối với nhiều hộ dân trong khu vực dự án, việc di dời không chỉ là thay đổi nơi ở. Đó còn là sự chia tay với nơi đã gắn bó suốt nhiều năm

Bà Đỗ Thị Tám - Người dân phường Chánh Hưng cho biết gia đình đã sinh sống tại đây khoảng 50 năm. Dù từng biết khu vực sẽ được giải tỏa, bà vẫn quyết định mua nhà để ổn định cuộc sống trong lúc khó khăn. Nay trước chủ trương chỉnh trang đô thị, gia đình bà đồng thuận chấp hành. Bà cũng kỳ vọng thế hệ con cháu sẽ có điều kiện sống tốt hơn.

Trong khi đó, những hộ kinh doanh mong muốn được bố trí tái định cư tại khu vực thuận tiện buôn bán. Đây là điều kiện quan trọng để duy trì sinh kế và bảo đảm thu nhập gia đình sau khi di dời.

Một số người dân cũng kiến nghị mức giá bồi thường cần được tính toán phù hợp với giá thị trường. Qua đó, các hộ có thể chủ động bàn giao mặt bằng mà không phải phụ thuộc vào chính sách tiền thưởng

Theo kế hoạch, hai đoạn dự án đi qua địa bàn phường Chánh Hưng có tổng vốn đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng đến 3.004 trường hợp. Hiện địa phương đang triển khai các bước xác định cơ sở tính toán tiền bồi thường. Dự kiến, phương án sẽ được niêm yết vào giữa tháng 12/2026 để lấy ý kiến rộng rãi.

Dự án kênh Đôi gắn chỉnh trang đô thị với ổn định đời sống người dân

Tại hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất dự án bờ Nam kênh Đôi, lãnh đạo phường Chánh Hưng nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch. Đồng thời, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được đặt lên hàng đầu.

Ông Ngô Văn Được - Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng cho biết địa phương triển khai mô hình Dân vận khéo "Đồng hành cùng hộ dân thuộc Dự án". Mô hình tập trung vào ba nhóm giải pháp: hỗ trợ chỗ ở và tái định cư; hỗ trợ vốn vay, bảo đảm an sinh trong giai đoạn chuyển tiếp; hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đoạn 2 chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi qua phường Chánh Hưng tham gia hội nghị

Song song đó, Agribank Chi nhánh Bắc TP. Hồ Chí Minh phối hợp triển khai các chính sách tín dụng dành cho người dân bị ảnh hưởng. Theo ông Trần Đức Thịnh - Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, ngân hàng hỗ trợ các khoản vay tín chấp từ 10 - 500 triệu đồng trong thời gian chờ giải ngân. Ngoài ra, người dân còn có thể tiếp cận các khoản vay ưu đãi theo chính sách của Nhà nước để sớm ổn định cuộc sống.

Dự án cải tạo bờ Nam kênh Đôi đi qua hai phường Chánh Hưng và Bình Đông, với tổng vốn đầu tư khoảng 49.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án trọng điểm thuộc Đề án chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven sông, kênh, rạch giai đoạn 2025 - 2030 của TP. Hồ Chí Minh. Dự án cũng là công trình di dời nhà ven kênh có tổng vốn đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Thành phố.

Không chỉ hướng đến cải thiện cảnh quan và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, dự án còn đặt ra yêu cầu bảo đảm đời sống cho hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ cần đi đôi với chính sách bồi thường thỏa đáng, hỗ trợ tái định cư và tạo điều kiện để người dân ổn định sinh kế tại nơi ở mới.