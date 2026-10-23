Chính thức mở bán iPhone Duo

Minh Tuấn Mobile là Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR). Từ 8 giờ sáng ngày 23/10/2026, hệ thống bắt đầu mở bán và trực tiếp bàn giao dòng sản phẩm iPhone Duo đến tay người tiêu dùng. Tiếp nối thành công của các đợt trả hàng trước, Minh Tuấn Mobile tiếp tục duy trì chuẩn mực phục vụ thông qua thông điệp hành động “Hẹn sao. Giao vậy. Không điều kiện”, nhấn mạnh cam kết đảm bảo tiến độ giao hàng, giữ đúng giá niêm yết và không phát sinh các điều kiện hay chi phí ẩn đối với khách hàng.

Minh Tuấn Mobile chính thức mở bán dòng sản phẩm iPhone Duo từ ngày 23/10

Nâng cao trải nghiệm của khách hàng

Sự xuất hiện của dòng thiết bị màn hình gập mới từ Apple đã thu hút sự quan tâm lớn của thị trường công nghệ Việt Nam. Theo ghi nhận đến hết ngày 22/10/2026, Minh Tuấn Mobile ghi nhận tổng lượng đơn đặt hàng trước cho các dòng sản phẩm thế hệ mới vượt mốc 4.000 đơn. Con số này là điều khẳng định niềm tin của cộng đồng yêu công nghệ đối với uy tín thương hiệu và chất lượng dịch vụ của hệ thống.

Trong số các phiên bản được khách hàng lựa chọn, iPhone Duo dung lượng 256GB với sắc Trắng Ánh Sao (Star White) nhận được phần lớn sự quan tâm. Sự kết hợp giữa thiết kế thời thượng, vẻ đẹp thanh lịch và không gian lưu trữ tối ưu được đánh giá là phù hợp với nhu cầu làm việc đa nhiệm và giải trí của người dùng hiện đại.

Những khách hàng đầu tiên trên toàn quốc nhận iPhone Duo tại các chi nhánh Minh Tuấn Mobile

Để đáp lại sự kỳ vọng của khách hàng đã tham gia chương trình đặt trước, Minh Tuấn Mobile dự kiến hoàn tất việc bàn giao iPhone Duo cho những chủ nhân đầu tiên ngay trong ngày mở bán 23/10. Đồng thời, để tối ưu hóa quy trình giao nhận và nâng cao trải nghiệm khách hàng, hệ thống tập trung nguồn lực tại các chi nhánh trọng điểm, gồm chi nhánh số 63 Trần Quang Khải, phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh; chi nhánh số 179 Khánh Hội, phường Vĩnh Hội, TP. Hồ Chí Minh; và chi nhánh số 288 đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

Công tác tiếp đón, hỗ trợ kỹ thuật và bàn giao thiết bị tại các chi nhánh được chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng đến quy trình phục vụ nhanh chóng, công khai và chuyên nghiệp.

Nhiều ưu đãi khi mua iPhone Duo và sản phẩm trong hệ sinh thái Apple

Nhằm mang đến trải nghiệm nâng cấp thiết bị trọn vẹn với chi phí tiết kiệm, Minh Tuấn Mobile triển khai chương trình ưu đãi quy mô lớn dành riêng cho khách hàng tham gia đặt cọc iPhone Duo từ 19 giờ ngày 16/10/2026.

Cụ thể, khách hàng mua iPhone Duo được hưởng các mức giảm giá trực tiếp khi mua kèm sản phẩm thuộc hệ sinh thái Apple, bao gồm giảm 1 triệu đồng khi mua MacBook Air hoặc MacBook Pro; giảm 500.000 đồng khi mua Apple Watch; giảm 300.000 đồng khi mua iPad; giảm 200.000 đồng khi mua AirPods; và giảm 300.000 đồng khi đăng ký gói bảo hành mở rộng AppleCare.

Bên cạnh các ưu đãi dành cho sản phẩm Apple, hệ thống còn áp dụng chính sách giá ưu đãi đối với nhiều phụ kiện đi kèm. Khách hàng mua sắm trong tháng 10 được giảm 300.000 đồng khi mua ốp lưng chính hãng Apple; giảm 3%, tối đa 500.000 đồng, đối với các sản phẩm loa và tai nghe; đồng thời được giảm 10%, tối đa 250.000 đồng, khi trang bị ổ cứng di động SanDisk.

Đặc biệt, tất cả khách hàng đặt cọc iPhone Duo đều được tặng gói giải trí Cine Plus và No Ads của FPT Play trong thời hạn 6 tháng, cùng bộ quà tặng lưu niệm gồm 4 món mang thương hiệu Minh Tuấn Mobile: túi tote, nón bảo hiểm, áo thể thao và móc khóa.

Hỗ trợ chi phí nâng cấp với chương trình Thu cũ Đổi mới

Song song với các chương trình ưu đãi, Minh Tuấn Mobile tiếp tục đầu tư vào chương trình “Thu cũ Đổi mới - Không Lo Bù Tiền” (Trade-in), nhằm đồng hành cùng xu hướng tiêu dùng thông minh và hỗ trợ khách hàng tối ưu chi phí khi nâng cấp thiết bị.

Khách hàng tham gia chương trình có thể nhận mức trợ giá thu đổi lên đến 88% giá trị thiết bị hiện tại. Quy trình kiểm tra và thẩm định tình trạng máy cũ được thực hiện công khai, minh bạch ngay tại cửa hàng, dưới sự chứng kiến trực tiếp của khách hàng. Qua đó, hệ thống hướng đến việc đưa ra mức định giá chính xác, hợp lý và có lợi cho người tham gia.

Trong dịp này, tất cả khách hàng nâng cấp lên iPhone Duo thông qua chương trình Thu cũ Đổi mới - Không Lo Bù Tiền đều nhận được một phần quà lưu niệm trị giá 500.000 đồng, kèm hệ thống voucher giảm giá phụ kiện nhằm hoàn thiện trải nghiệm sử dụng thiết bị cao cấp.

Tại Minh Tuấn Mobile, iPhone Duo có giá niêm yết chính thức 64,99 triệu đồng, chưa bao gồm các ưu đãi giảm giá trực tiếp và khuyến mãi đi kèm trong hệ sinh thái sản phẩm. Minh Tuấn Mobile khởi đầu vào tháng 2/2002 với tên gọi cửa hàng điện thoại Minh Tuấn. Đến năm 2003, khi chi nhánh thứ hai ra đời, thương hiệu chính thức mang tên Minh Tuấn Mobile.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động trên thị trường, Minh Tuấn Mobile hiện có 25 cửa hàng trên toàn quốc, đồng hành cùng hàng chục nghìn khách hàng thân thiết và trở thành địa chỉ quen thuộc của hơn 1.500 nghệ sĩ, người nổi tiếng, cầu thủ bóng đá cùng giới doanh nhân Việt Nam. Ngoài ra, Minh Tuấn Mobile được biết đến là Đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, đối tác toàn diện của Samsung Việt Nam, đồng thời là nhà phân phối chính hãng các thương hiệu âm thanh hàng đầu như Marshall, JBL và Bose.



