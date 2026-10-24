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Thời sự

Thanh niên vay nợ mua iPhone 18 Pro rồi dựng chuyện bị cướp để cha mẹ không la rầy

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Ngày 24/10, tin từ Công an xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật vụ thanh niên dựng chuyện bị cướp vì nợ nần.

Theo đó, lúc 8 giờ ngày 23/10, Công an xã Tân Hà Lâm Hà tiếp nhận trình báo của N.Đ.T (SN 2008, ngụ xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về việc mình bị ba thanh niên lạ mặt dùng dao đe dọa, chiếm đoạt một chiếc điện thoại di động.

Theo nội dung trình báo, khoảng 20 giờ ngày 22/10, khi đi qua đoạn đường bê tông thuộc thôn Vân Khánh, xã Tân Hà Lâm Hà, T. bị ba thanh niên lạ mặt dùng dao đe dọa, chiếm đoạt một chiếc điện thoại iPhone 17 Pro màu bạc.

Ngay sau đó, Công an xã Tân Hà Lâm Hà đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua làm việc, ghi nhận lời trình bày của T., lực lượng Công an nhận thấy nhiều điểm bất hợp lý. Kết hợp xác minh, trích xuất dữ liệu camera tại khu vực được trình báo xảy ra vụ việc và rà soát các đối tượng trên địa bàn, Công an xã xác định thông tin T. trình báo về việc bị cướp tài sản là không đúng sự thật.

Đối tượng T. tại cơ quan công an

Ngày 23/10, trước những tài liệu, chứng cứ do Công an xã thu thập, T. đã thừa nhận việc trình báo bị cướp tài sản là do bản thân dựng chuyện. T. khai nhận khoảng tháng 9/2026 đã bán chiếc điện thoại iPhone 17 Pro màu bạc và mua một chiếc iPhone 18 Pro. Sau đó, do vay nợ nhưng không có tiền trả, ngày 16/10, T. tiếp tục bán chiếc điện thoại iPhone 18 Pro để trả nợ. Lo sợ bị cha mẹ phát hiện, T. đã dựng chuyện bị cướp tài sản để trình báo cơ quan Công an.

Hiện Công an xã Tân Hà Lâm Hà đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Công an TP. Hồ Chí Minh

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