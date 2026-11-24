Khống chế đám cháy sau ít phút tiếp cận hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 24/11, người dân phát hiện khói, lửa bốc ra từ khu vực tầng 2 và tầng 3 của một căn nhà cao 4 tầng trên phố Hàng Thiếc, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Căn nhà 4 tầng trên phố Hàng Thiếc, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn tại khu vực tầng 2 và tầng 3

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai công tác chữa cháy.

Sau ít phút tiếp cận, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Diện tích cháy khoảng 20 m², tập trung tại khu vực tầng 2 và tầng 3 của ngôi nhà. Vụ cháy không có người mắc kẹt.