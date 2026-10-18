Chấn thương khiến Swiatek dừng bước ở bán kết Wuhan Open

Swiatek nỗ lực thi đấu dù chấn thương

Iga Swiatek thất bại 5-7, 1-6 trước đồng hương Maja Chwalinska tại bán kết Wuhan Open ngày 17/10. Tay vợt từng sáu lần vô địch Grand Slam khởi đầu thuận lợi, dẫn 5-3 ở set đầu. Tuy nhiên, Chwalinska cứu thành công hai set point, vượt lên dẫn 6-5 trước khi Swiatek phải yêu cầu chăm sóc y tế.

Iga Swiatek gặp chấn thương ngay trên sân thi đấu (Ảnh: Reuters)

Sau khi được điều trị, Swiatek trở lại sân với phần đùi trái được băng bó. Dù vậy, cô gặp khó khăn khi dồn lực lên chân và di chuyển đón bóng. Tay vợt Ba Lan vẫn quyết tâm hoàn thành trận đấu, khép lại cuộc đối đầu đầu tiên sau 10 năm giữa hai người bạn quen nhau từ năm 10 tuổi.

Swiatek trở lại thi đấu sau khi điều trị (Ảnh: Reuters)

Chwalinska xúc động trước chiến thắng, gọi Swiatek là nhà vô địch vĩ đại và bày tỏ vinh dự khi được thi đấu cùng người đồng hương. Trong khi đó, chuyên gia vật lý trị liệu Maciej Ryszczuk cho biết ông đã ba lần khuyên Swiatek dừng trận đấu vì lo ngại rủi ro sức khỏe, nhưng tôn trọng quyết định tiếp tục thi đấu của cô.

Iga Swiatek thất vọng khi phải dừng bước ở bán kết Wuhan Open (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, thất bại của Swiatek giúp Elina Svitolina, tay vợt số 6 thế giới, chính thức giành vé dự WTA Finals tháng tới. Cô trở thành tay vợt thứ bảy đủ điều kiện tham dự giải đấu cuối mùa, trong khi chỉ còn một suất chưa được xác định.

Kartal vượt qua Ostapenko, hướng đến danh hiệu WTA 1000 đầu tiên

Ở trận bán kết còn lại, Sonay Kartal đánh bại Jelena Ostapenko với tỷ số 7-6(9), 7-6(5). Tay vợt người Anh kém đối thủ 136 bậc trên bảng xếp hạng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh trước những thời điểm căng thẳng.

Ostapenko bỏ lỡ lợi thế dẫn 4-1 ở cả hai set và mắc tới 41 lỗi tự đánh hỏng. Đặc biệt, hai lỗi giao bóng kép liên tiếp khi giao bóng để kết thúc set đầu khiến tay vợt Latvia đánh mất cơ hội. Trong khi đó, Kartal tận dụng tốt những sai sót để lần thứ hai vào chung kết một giải đấu thuộc hệ thống WTA Tour.

Tay vợt 24 tuổi cho biết đây là một trong những màn trình diễn tốt nhất sự nghiệp về mặt tâm lý. Cô vừa trở lại thi đấu vào tháng 9 sau sáu tháng nghỉ vì chấn thương lưng.

Trận chung kết Wuhan Open diễn ra hôm nay, đánh dấu lần đầu tiên cả Kartal và Chwalinska góp mặt ở chung kết một giải WTA 1000.

Nguồn tin: Reuters