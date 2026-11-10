CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Carnoustie chính thức trở thành địa điểm đăng cai The Open Championship 2029

THIÊN BÌNH, BẢO QUYÊN
Theo dõi HTV trên Google News

Ban tổ chức giải golf The Open (British Open) thông báo giải đấu sẽ trở lại sân Carnoustie (Scotland) vào năm 2029. Đây là lần thứ 9 địa điểm này đăng cai giải major lâu đời nhất thế giới.

Sân Carnoustie lần thứ 9 đăng cai The Open Championship  

Ngày 9/11, Ban Tổ chức giải golf The Open Championship xác nhận cụm sân golf ven biển tại vùng Angus (Scotland) tiếp tục là chủ nhà của giải đấu vào năm 2029. Lần gần nhất sân Carnoustie tổ chức sự kiện này là vào năm 2018. Khi đó, tay golf người Ý Francesco Molinari đã giành chiếc cúp bạc Claret Jug, qua đó trở thành nam vận động viên đầu tiên của quốc gia này vô địch một giải major.

The Open Championship đăng cai tại Carnoustie vào năm 2029 - Ảnh 1.

Ban tổ chức giải golf The Open thông báo giải đấu sẽ trở lại sân Carnoustie (Scotland) vào năm 2029 (Ảnh: The Open)

Trong thông cáo báo chí, Thủ hiến Scotland John Swinney nhận định việc đăng cai The Open mang lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế địa phương, hỗ trợ tạo việc làm và thúc đẩy du lịch. Sự kiện đồng thời thu hút sự chú ý của du khách quốc tế đến đất nước, con người cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ môn golf tại Scotland.

Lịch trình các điểm đến của The Open Championship

Trước khi quay lại Carnoustie vào năm 2029, giải đấu sẽ lần lượt đi qua các sân golf tại Vương quốc Anh.

Trong năm 2026, sự kiện được tổ chức tại sân Royal Birkdale ở Southport (Anh) với chức vô địch thuộc về tay golf người New Zealand Ryan Fox. Theo kế hoạch vào năm 2027, giải sẽ trở lại sân Old Course ở St Andrews (Scotland).

Nguồn tin: Reuters



Tin liên quan

The Open Championship 2026 khởi tranh

The Open Championship 2026 khởi tranh

Giải golf danh giá The Open Championship lần thứ 154 chính thức khởi tranh tại sân Royal Birkdale (Anh).

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Dự án ngăn triều TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị vận hành thử

Kinh tế 14:35 09/11/2026

(HTV) - Dự án ngăn triều TP. Hồ Chí Minh dự kiến vận hành thử từ ngày 23 đến 27/11/2026. Hệ thống được điều hành bằng công nghệ SCADA, hướng đến kiểm soát ngập do triều trên diện tích khoảng 570 km².

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Đại biểu kiến nghị các giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động | Thời sự HTV ngày 9/11/2026

Thời sự 18:08 09/11/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 9/11/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

TP. Hồ Chí Minh : Phường Bình Tây giải ngân đạt hơn 90% kế hoạch nhờ quản trị theo KPI

Kinh tế 13:48 09/11/2026

(HTV) - Nhằm hiện thực hóa mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, Phường Bình Tây cùng các địa phương tại TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc đẩy nhanh tiến độ loạt công trình trọng điểm.

An ninh nguồn nước trước sức ép từ El Nino và biến đổi khí hậu

Xã hội 14:38 09/11/2026

(HTV) - Trước nguy cơ El Nino duy trì cường độ mạnh trong giai đoạn đầu năm 2027, các chuyên gia cảnh báo tình hình xâm nhập mặn và thiếu hụt nguồn nước sẽ diễn biến phức tạp tại phía Nam. Chuyển đổi số và quản lý thông minh được xem là giải pháp cấp bách lúc này.

Xem thêm