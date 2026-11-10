Carnoustie chính thức trở thành địa điểm đăng cai The Open Championship 2029

Sân Carnoustie lần thứ 9 đăng cai The Open Championship

Ngày 9/11, Ban Tổ chức giải golf The Open Championship xác nhận cụm sân golf ven biển tại vùng Angus (Scotland) tiếp tục là chủ nhà của giải đấu vào năm 2029. Lần gần nhất sân Carnoustie tổ chức sự kiện này là vào năm 2018. Khi đó, tay golf người Ý Francesco Molinari đã giành chiếc cúp bạc Claret Jug, qua đó trở thành nam vận động viên đầu tiên của quốc gia này vô địch một giải major.

Ban tổ chức giải golf The Open thông báo giải đấu sẽ trở lại sân Carnoustie (Scotland) vào năm 2029 (Ảnh: The Open)

Trong thông cáo báo chí, Thủ hiến Scotland John Swinney nhận định việc đăng cai The Open mang lại lợi ích đáng kể cho nền kinh tế địa phương, hỗ trợ tạo việc làm và thúc đẩy du lịch. Sự kiện đồng thời thu hút sự chú ý của du khách quốc tế đến đất nước, con người cũng như hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ môn golf tại Scotland.

Lịch trình các điểm đến của The Open Championship

Trước khi quay lại Carnoustie vào năm 2029, giải đấu sẽ lần lượt đi qua các sân golf tại Vương quốc Anh.

Trong năm 2026, sự kiện được tổ chức tại sân Royal Birkdale ở Southport (Anh) với chức vô địch thuộc về tay golf người New Zealand Ryan Fox. Theo kế hoạch vào năm 2027, giải sẽ trở lại sân Old Course ở St Andrews (Scotland).

Nguồn tin: Reuters







