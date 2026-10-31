CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

CAF đưa AFCON trở lại chu kỳ tổ chức hai năm một lần

THIÊN BÌNH
Theo dõi HTV trên Google News

Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF) quyết định đưa Cúp bóng đá Châu Phi (AFCON) trở lại chu kỳ tổ chức hai năm một lần, đảo ngược kế hoạch chuyển sang bốn năm được thông qua trước đó.

CAF đưa AFCON trở lại chu kỳ tổ chức hai năm một lần- Ảnh 1.

CAF đưa AFCON trở lại chu kỳ tổ chức hai năm một lần (Ảnh: CAF)

Ngày 29/10, Ban Chấp hành CAF nhất trí khôi phục chu kỳ hai năm một lần cho AFCON. Quyết định này thay thế kế hoạch được thông qua vào tháng 12/2025, theo đó giải đấu dự kiến chuyển sang tổ chức bốn năm một lần kể từ năm 2028.

Theo Chủ tịch CAF Patrice Motsepe, một trong những nguyên nhân chính là phương án tổ chức giải Africa Nations League chưa thể tạo ra nguồn thu cần thiết trong thời gian ngắn. Giải đấu mới được kỳ vọng thay thế AFCON trong vai trò sân chơi cấp đội tuyển quốc gia diễn ra hai năm một lần. Tuy nhiên, CAF nhận định sẽ cần nhiều năm để mô hình này tạo ra nguồn lực tài chính đủ lớn, phục vụ sự phát triển của bóng đá Châu Phi.

Việc khôi phục chu kỳ hai năm cũng nhằm bảo vệ quyền lợi của 54 liên đoàn thành viên CAF và các cầu thủ Châu Phi đang thi đấu cho những câu lạc bộ bên ngoài lục địa. Tuy nhiên, thay đổi này cũng đặt ra vấn đề về lịch thi đấu, bởi các câu lạc bộ sẽ phải tiếp tục giải phóng cầu thủ cho AFCON với tần suất hai năm một lần.

Theo kế hoạch mới, kỳ AFCON tiếp theo sẽ diễn ra năm 2027 tại Kenya, Tanzania và Uganda. Các kỳ tiếp theo được tổ chức vào năm 2028, 2031 và 2033. CAF sẽ không tổ chức AFCON vào năm 2030, thời điểm diễn ra FIFA World Cup.

Quyết định mới tiếp tục khẳng định vai trò của AFCON trong hệ thống bóng đá Châu Phi. Đây không chỉ là giải đấu cấp đội tuyển quan trọng nhất của lục địa, mà còn là nguồn lực tài chính và nền tảng phát triển bóng đá tại 54 quốc gia thành viên.

Nguồn: CAF, Reuters

Tin liên quan

Salah tỏa sáng đưa Ai Cập vào bán kết AFCON 2025

Salah tỏa sáng đưa Ai Cập vào bán kết AFCON 2025

Tiền đạo 33 tuổi Mohamed Salah đã tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo giúp Ai Cập đánh bại Bờ Biển Ngà 3-2 ở tứ kết Cúp bóng đá Châu Phi (AFCON) 2025.

Thắng Zambia 3-0, Ma Rốc giành ngôi nhất bảng A AFCON 2025

Thắng Zambia 3-0, Ma Rốc giành ngôi nhất bảng A AFCON 2025

Cú đúp của Ayoub El Kaabi cùng bàn thắng từ Brahim Diaz đã giúp Ma Rốc khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng 3-0 trước Zambia trong trận đấu rạng sáng 30/12 (giờ Việt Nam), qua đó giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam 8 người trong vụ lừa đảo tại Công ty Bảo Phúc

TP.HCM: Khởi tố, bắt tạm giam 8 người trong vụ lừa đảo tại Công ty Bảo Phúc

Xã hội 19:47 30/10/2026

Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Bảo Phúc. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng chiêu quảng cáo nhà đất giá rẻ, tổ chức dẫn khách đi xem dự án, giả lập giao dịch đặt cọc để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Nhật Bản: Đạt mục tiêu lạm phát 2% sau hơn 1 thập niên

Nhật Bản: Đạt mục tiêu lạm phát 2% sau hơn 1 thập niên

Thế giới 15:38 30/10/2026

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 30/10 xác nhận lạm phát cơ bản của nước này đã đạt mục tiêu 2% sau hơn 13 năm theo đuổi chính sách đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài.

Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Ngày hôm nay Tám Quân cưới rồi! | Tập 14 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 11:06 31/10/2026

(HTV) - Tiếp nối không khí náo nhiệt của ngày đại hỷ, các thành viên Gia tộc R bước vào những thử thách mới để giành lại bộ nữ trang sính lễ cho Tám Quân và cô dâu Lê Khanh. Từ màn đấu trí bằng câu chữ đến cuộc chiến xé bảng tên đầy kịch tính, tập 14 Running Man 4 mang đến nhiều tình huống bất ngờ.

Dự báo thời tiết ngày 31/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to

Đời sống 23:59 30/10/2026

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 31/10/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xem thêm