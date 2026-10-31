CAF đưa AFCON trở lại chu kỳ tổ chức hai năm một lần (Ảnh: CAF)

Ngày 29/10, Ban Chấp hành CAF nhất trí khôi phục chu kỳ hai năm một lần cho AFCON. Quyết định này thay thế kế hoạch được thông qua vào tháng 12/2025, theo đó giải đấu dự kiến chuyển sang tổ chức bốn năm một lần kể từ năm 2028.

Theo Chủ tịch CAF Patrice Motsepe, một trong những nguyên nhân chính là phương án tổ chức giải Africa Nations League chưa thể tạo ra nguồn thu cần thiết trong thời gian ngắn. Giải đấu mới được kỳ vọng thay thế AFCON trong vai trò sân chơi cấp đội tuyển quốc gia diễn ra hai năm một lần. Tuy nhiên, CAF nhận định sẽ cần nhiều năm để mô hình này tạo ra nguồn lực tài chính đủ lớn, phục vụ sự phát triển của bóng đá Châu Phi.

Việc khôi phục chu kỳ hai năm cũng nhằm bảo vệ quyền lợi của 54 liên đoàn thành viên CAF và các cầu thủ Châu Phi đang thi đấu cho những câu lạc bộ bên ngoài lục địa. Tuy nhiên, thay đổi này cũng đặt ra vấn đề về lịch thi đấu, bởi các câu lạc bộ sẽ phải tiếp tục giải phóng cầu thủ cho AFCON với tần suất hai năm một lần.

Theo kế hoạch mới, kỳ AFCON tiếp theo sẽ diễn ra năm 2027 tại Kenya, Tanzania và Uganda. Các kỳ tiếp theo được tổ chức vào năm 2028, 2031 và 2033. CAF sẽ không tổ chức AFCON vào năm 2030, thời điểm diễn ra FIFA World Cup.

Quyết định mới tiếp tục khẳng định vai trò của AFCON trong hệ thống bóng đá Châu Phi. Đây không chỉ là giải đấu cấp đội tuyển quan trọng nhất của lục địa, mà còn là nguồn lực tài chính và nền tảng phát triển bóng đá tại 54 quốc gia thành viên.

Nguồn: CAF, Reuters