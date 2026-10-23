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Thời sự

Các ngư dân trong vụ chìm tàu ở biển Lâm Đồng đã được cứu sống

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
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Bốn ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu tại vùng biển ngoài khơi Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đã được cứu sống và đang trên đường về cảng Trần Đề.

Bộ đội Biên phòng đến nhà thuyền viên thăm hỏi

Ngày 23/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, các ngư dân trong vụ chìm tàu đã được cứu sống.

Theo đó, tàu cá CT 00787 TS hành nghề hậu cần nghề cá do ông Nguyễn Hải Đăng (36 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ) làm thuyền trưởng, đã vớt được 4 người gặp nạn tại khu vực tàu cá bị chìm ngày 21/10.

Bộ đội Biên phòng đến nhà thuyền viên thăm hỏi

Thuyền trưởng cho biết, tình trạng sức khỏe 4 thuyền viên trong vụ chìm tàu ổn định. Dự kiến, tàu cá sẽ cập cảng Trần Đề (TP. Cần Thơ) vào lúc 11 giờ 30 phút hôm nay. 

Nguồn: Báo Nhân Dân 


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