Đằng sau những pha tranh tài kịch tính và khung hình mãn nhãn tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X – 2026 là hành trình tác nghiệp đầy nỗ lực của ê-kíp HTV. Từ những giờ chuẩn bị đến từng khoảnh khắc trên sân đấu, mỗi góc quay đều mang theo tâm huyết của những người làm truyền hình.

Đồng hành cùng sự kiện thể thao quy mô quốc gia, ê-kíp HTV không chỉ thực hiện nhiệm vụ ghi hình, sản xuất và truyền tải thông tin mà còn góp phần đưa không khí thi đấu sôi động đến gần hơn với hàng triệu khán giả. Phía sau mỗi thước phim là sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận kỹ thuật, quay phim, biên tập và sản xuất chương trình, cùng tinh thần trách nhiệm trong từng công đoạn tác nghiệp.





Quy mô tổ chức rộng lớn, lịch thi đấu dày đặc cùng đặc thù đa dạng của từng môn thể thao đặt ra yêu cầu cao đối với công tác truyền thông. Từ những pha bứt tốc trên đường chạy, các tình huống tranh chấp quyết liệt đến khoảnh khắc vận động viên vỡ òa khi giành chiến thắng, mỗi diễn biến đều cần được ghi lại kịp thời, chân thực và giàu cảm xúc.

Trong vai trò đơn vị truyền thông chính thức đồng hành cùng Đại hội, HTV triển khai hoạt động ghi hình, sản xuất nội dung và cập nhật thông tin tại các địa điểm thi đấu. Không chỉ phản ánh kết quả tranh tài, những thước phim còn góp phần truyền tải tinh thần thể thao, ý chí vượt giới hạn và khát vọng chinh phục thành tích của các vận động viên trên khắp cả nước.





Để mang đến những khung hình đẹp mắt và sống động, công tác chuẩn bị của ê-kíp HTV bắt đầu từ trước khi các trận đấu chính thức diễn ra. Từng vị trí đặt máy quay, góc quan sát, điều kiện ánh sáng, tín hiệu hình ảnh và hệ thống âm thanh đều được kiểm tra, điều chỉnh nhằm bảo đảm chất lượng ghi hình.

Phía sau những hình ảnh xuất hiện trên màn hình là cả quá trình phối hợp giữa quay phim, kỹ thuật viên, biên tập viên và bộ phận sản xuất. Từ việc vận chuyển, lắp đặt thiết bị đến kiểm tra tín hiệu, theo dõi diễn biến và xử lý hình ảnh, mỗi công đoạn đều góp phần tạo nên chất lượng của sản phẩm truyền hình.

Không phải lúc nào những người đứng sau ống kính cũng xuất hiện trước công chúng. Thế nhưng, chính sự tập trung và tinh thần trách nhiệm trong từng vị trí tác nghiệp đã góp phần biến những khoảnh khắc diễn ra chỉ trong tích tắc thành những hình ảnh ấn tượng, đưa khán giả đến gần hơn với không khí thi đấu.

Giá trị của một thước phim thể thao không chỉ nằm ở việc ghi lại diễn biến hay kết quả trận đấu, mà còn ở khả năng truyền tải cảm xúc. Đó có thể là ánh mắt quyết tâm trước giờ xuất phát, giọt mồ hôi sau những phút tranh tài căng thẳng, niềm vui chiến thắng hay cái bắt tay thể hiện tinh thần cao thượng giữa các đối thủ.

Để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ấy, ê-kíp HTV phải duy trì sự tập trung xuyên suốt quá trình tác nghiệp. Khi vận động viên bước vào cuộc tranh tài, những người làm truyền hình cũng bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian, theo sát từng chuyển động để lựa chọn những khung hình giàu giá trị thông tin và cảm xúc.

Bên cạnh công tác ghi hình, việc tổ chức sản xuất nội dung tại nhiều địa điểm thi đấu cũng đòi hỏi sự chủ động trong điều phối nhân sự, thiết bị và tiến độ. Mỗi địa điểm, mỗi môn thi đấu đều đặt ra những yêu cầu riêng, nhưng tất cả cùng hướng đến mục tiêu mang đến cho khán giả những thông tin chính xác, kịp thời và hình ảnh chất lượng.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ là nơi các vận động viên khẳng định tài năng, mà còn là dịp tôn vinh tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và khát vọng vươn tầm của thể thao Việt Nam.









Đồng hành cùng hành trình ấy, HTV tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa sân đấu và khán giả, đưa những câu chuyện thể thao vượt ra ngoài khuôn khổ thành tích và huy chương.

Phía sau mỗi góc quay mãn nhãn là sự tận tâm của những con người thầm lặng. Và khi những khoảnh khắc đẹp nhất của Đại hội được truyền tải đến đông đảo người xem, đó cũng chính là thành quả của một hành trình lao động nghiêm túc, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của ê-kíp HTV – những người góp phần lưu giữ nhịp đập của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.