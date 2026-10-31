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Văn hóa - Giải trí

BOYNEXTDOOR khởi động chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên trong sự nghiệp

HOÀNG HẠNH, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - BOYNEXTDOOR chính thức khởi động chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên trong sự nghiệp, mở màn tại Dallas. Hành trình đưa nhóm đến 10 thành phố tại Mỹ, Canada và Mexico, trong khuôn khổ tour diễn thế giới “Knock on Vol. 2”.

BOYNEXTDOOR mở rộng hoạt động lưu diễn tại Bắc Mỹ

Theo công ty quản lý Koz Entertainment, sau buổi biểu diễn tại Dallas, BOYNEXTDOOR sẽ lần lượt gặp gỡ khán giả tại Florida, Chicago, New York, Toronto, Vancouver, Seattle, San Francisco, Los Angeles và Mexico City. 

BOYNEXTDOOR khởi động chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên trong sự nghiệp- Ảnh 1.

Đây là lần đầu tiên nhóm tổ chức một chuyến lưu diễn riêng tại thị trường Bắc Mỹ (Ảnh: KOZ Entertainment)

Trước thềm các buổi diễn, sáu thành viên bày tỏ sự hào hứng khi trở lại Mỹ. Nhóm cho biết mỗi lần đặt chân đến quốc gia này đều mang lại những kỷ niệm ý nghĩa và nguồn cảm hứng tích cực.

BOYNEXTDOOR khởi động chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên trong sự nghiệp- Ảnh 2.

BOYNEXTDOOR bày tỏ sự hào hứng khi trở lại Mỹ (Ảnh: BOYNEXTDOOR's X)

BOYNEXTDOOR cũng kỳ vọng mang đến những màn trình diễn giàu năng lượng, thể hiện sự kết nối và ăn ý giữa các thành viên với khán giả. Nhóm chia sẻ mong muốn trở về với nhiều kỷ niệm đẹp sau hành trình lần này.

BOYNEXTDOOR khởi động chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên trong sự nghiệp- Ảnh 3.

Việc lựa chọn 10 thành phố tại ba quốc gia cho thấy quy mô của chặng lưu diễn Bắc Mỹ (Ảnh: KOZ Entertainment)

Bên cạnh các điểm diễn lớn tại Mỹ như New York, Chicago và Los Angeles, nhóm còn đến Toronto, Vancouver của Canada và Mexico City của Mexico, mở rộng cơ hội tiếp cận người hâm mộ tại nhiều khu vực.

"Knock on Vol. 2" của BOYNEXTDOOR tiếp tục hành trình đến năm 2027

Chặng Bắc Mỹ là một phần trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của BOYNEXTDOOR mang tên "Knock on Vol. 2". Tour khởi động tại Seoul vào tháng 7/2026, sau đó tiếp tục với các buổi biểu diễn tại Nhật Bản trước khi đến Bắc Mỹ.

BOYNEXTDOOR khởi động chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên trong sự nghiệp- Ảnh 4.

Sau khi hoàn thành lịch trình tại Mexico City vào ngày 24/11, nhóm dự kiến tiếp tục lưu diễn tại sáu khu vực khác ở châu Á. Các buổi biểu diễn trong chặng này sẽ kéo dài đến tháng 1/2027 (Ảnh: KOZ Entertainment)

Với "Knock on Vol. 2", BOYNEXTDOOR từng bước mở rộng phạm vi hoạt động biểu diễn quốc tế, đồng thời đưa âm nhạc và những màn trình diễn trực tiếp đến gần hơn với người hâm mộ ở nhiều thị trường. Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên cũng đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình hoạt động của nhóm kể từ khi ra mắt.

Nguồn tin: The Korea Times 

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