Dấu mốc tại lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu 2026
Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mang ý nghĩa cột mốc đối với toàn ngành.
Bên cạnh đó, năm 2026 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Đây là nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Đồng thời, dịp này kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. Đây là biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài dân tộc.
Trách nhiệm bồi đắp hệ giá trị người Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu
Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh trách nhiệm của ngành giáo dục. Theo đó, mục tiêu giáo dục hướng tới cả tri thức, kỹ năng lẫn hệ giá trị.
Dịp này, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tuyên dương, trao thưởng 70 nhà giáo tiêu biểu trong tổng số 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 ở các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trên cả nước.
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