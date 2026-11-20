Dấu mốc tại lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu 2026

Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mang ý nghĩa cột mốc đối với toàn ngành.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Kỷ niệm và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu

Bên cạnh đó, năm 2026 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị. Đây là nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, dịp này kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam. Đây là biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài dân tộc.

Năm 2026 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị

Trách nhiệm bồi đắp hệ giá trị người Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu

Trong bài phát biểu, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh trách nhiệm của ngành giáo dục. Theo đó, mục tiêu giáo dục hướng tới cả tri thức, kỹ năng lẫn hệ giá trị.

Giáo dục không chỉ chuẩn bị cho thế hệ trẻ tri thức và kỹ năng để kiến tạo tương lai. Quan trọng hơn, giáo dục có trách nhiệm bồi đắp và hình thành hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới. Ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Dịp này, Bộ Giáo dục Đào tạo đã tuyên dương, trao thưởng 70 nhà giáo tiêu biểu trong tổng số 335 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 ở các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trên cả nước.