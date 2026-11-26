Ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp trong hoạt động đối ngoại

Sáng nay, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND Thành phố tổ chức hội nghị về công tác ngoại giao kinh tế. Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Ngoại giao đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho hai doanh nghiệp Becamex IDC và VSIP vì có đóng góp xuất sắc trong phối hợp tổ chức các diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam - Singapore và Việt Nam - Australia.

Đại diện lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Tổng Công ty Becamex IDC vì những đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Việc vinh danh thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai các hoạt động đối ngoại, thúc đẩy ngoại giao kinh tế và mở rộng hợp tác quốc tế. Thông qua các diễn đàn kết nối, doanh nghiệp đóng vai trò cầu nối giữa đối tác trong và ngoài nước, góp phần đưa các cơ hội hợp tác về đầu tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiến gần hơn đến thực tiễn.

VSIP thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore

Đối với VSIP, sau gần 30 năm hình thành và phát triển, mô hình khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã trở thành một trong những dấu ấn hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Đến nay, VSIP đã phát triển mạng lưới 30 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ, thu hút khoảng 32 tỷ USD vốn đầu tư.

Quang cảnh buổi làm việc và lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao diễn ra tại phòng họp trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp

Quá trình phát triển này góp phần thúc đẩy công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và tạo động lực tăng trưởng kinh tế tại nhiều địa phương. Cùng với Becamex IDC, những đóng góp của VSIP trong các hoạt động kết nối quốc tế tiếp tục cho thấy vai trò của doanh nghiệp trong thúc đẩy ngoại giao kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác và nâng cao cơ hội thu hút đầu tư vào Việt Nam.