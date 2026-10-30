Bế mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND Thành phố khóa XI: Đưa nghị quyết thành kết quả người dân cảm nhận được

Kỳ họp chuyên đề đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng: Quy hoạch tổng thể đầu tiên của Thành phố sau sáp nhập thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm; các cơ chế, chính sách triển khai Luật Phát triển đô thị; ngân sách, đầu tư công và các công trình, dự án cụ thể.

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh, mỗi quyết nghị có phạm vi, yêu cầu triển khai riêng nhưng đều hướng tới mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và cải thiện chất lượng sống của Nhân dân.

Ghi nhận sự phối hợp chuẩn bị của UBND Thành phố, các cơ quan chuyên môn, các Ban HĐND và những ý kiến tâm huyết của đại biểu, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh yêu cầu chuyển ngay trọng tâm sang tổ chức thực hiện, bảo đảm nghị quyết tạo ra chuyển biến trong thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND khóa XI

Quản trị theo quy hoạch, giữ vững tầm nhìn dài hạn

Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm được xác định là cơ sở đặc biệt quan trọng để định hình không gian phát triển, tổ chức các khu vực động lực, kết nối hạ tầng và phân bổ nguồn lực.

Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến tham vấn của các bộ, ngành Trung ương và đại biểu HĐND, hoàn chỉnh, phê duyệt quy hoạch đúng quy định. Quy hoạch cần sớm được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, lộ trình phù hợp từng giai đoạn; xác định nhiệm vụ ưu tiên, công trình hạ tầng then chốt, nguồn lực và trách nhiệm của từng cơ quan.

Việc triển khai phải đồng bộ với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình liên quan; phát huy lợi thế từng khu vực, tăng liên kết vùng, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và quốc phòng – an ninh.

Các sở, ngành, chính quyền địa phương phải chủ động rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm quyết định về đất đai, đầu tư, hạ tầng, phát triển đô thị phù hợp quy hoạch. Những bất cập, thiếu đồng bộ cần được phát hiện, báo cáo và đề xuất xử lý kịp thời.

Đặc biệt, quản trị theo quy hoạch phải trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong điều hành phát triển kinh tế – xã hội, không để quyết định cục bộ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn và hiệu quả phát triển lâu dài của Thành phố.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Võ Văn Minh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được trao đổi trước phiên bế mạc

Lấy hiệu quả thực thi làm thước đo

Các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị tạo thêm cơ sở pháp lý, công cụ để Thành phố huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng, chỉnh trang, tái thiết đô thị và thúc đẩy những mô hình phát triển mới.

Đối với các nghị quyết đã thông qua, Chủ tịch HĐND Thành phố yêu cầu UBND Thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai theo từng nghị quyết, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành, điều kiện bảo đảm và kết quả cần đạt.

Những nội dung cần hướng dẫn hoặc phối hợp liên ngành phải được chủ động xử lý, không để nghị quyết có hiệu lực nhưng chậm triển khai, cơ quan thực hiện còn lúng túng. Các dự thảo nghị quyết tiếp tục cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị cũng phải được khẩn trương hoàn thiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi để trình HĐND Thành phố xem xét.

Việc vận dụng cơ chế mới phải công khai, minh bạch, có trách nhiệm giải trình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Kết quả cần được thể hiện qua khả năng huy động nguồn lực, giải quyết thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy dự án và nâng chất lượng phục vụ.

Chủ tịch HĐND Thành phố lưu ý không lấy việc ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn làm kết quả cuối cùng. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ phải được đánh giá bằng hiệu quả thực tế.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Văn Dũng điều hành thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ sáu HĐND khóa XI

Theo sát từng dự án, coi tái định cư là khâu then chốt

Đối với ngân sách, đầu tư công và các dự án được quyết định tại kỳ họp, yêu cầu đặt ra là sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, có trọng tâm, trọng điểm; nâng trách nhiệm trong toàn bộ quá trình chuẩn bị, triển khai và khai thác.

UBND Thành phố cần rà soát tiến độ, khả năng thực hiện, nhu cầu vốn của từng dự án; xác định cơ quan, người đứng đầu chịu trách nhiệm, các mốc phải hoàn thành và giải pháp xử lý thủ tục còn vướng mắc.

Bố trí, điều chỉnh vốn phải gắn với khả năng thực hiện, hiệu quả đầu tư; ưu tiên công trình cấp thiết, có tính kết nối, sức lan tỏa và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển. Thành phố phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch và yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ.

Với dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường kênh rạch, các khâu từ chuẩn bị đầu tư, phê duyệt đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công đều phải được tập trung thực hiện; trong đó, tái định cư được xác định là then chốt.

Các dự án giao thông liên kết vùng phải bảo đảm đồng bộ, kết nối, phát huy hiệu quả khai thác và phù hợp Quy hoạch tổng thể. Tổng mức đầu tư, tiến độ, chất lượng từng dự án cần được kiểm soát chặt chẽ. Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư phải được xem xét thận trọng, đúng thẩm quyền, kịp thời nhận diện nguy cơ lãng phí, kéo dài thời gian hoặc giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND khóa XI

Trách nhiệm trước cử tri tiếp tục sau kỳ họp

Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh, nghị quyết được thông qua là bước khởi đầu. Giá trị của quyết nghị được khẳng định khi quy hoạch dẫn dắt quản trị, đầu tư; chính sách được chuyển thành hành động; công trình mang lại lợi ích thiết thực và người dân cảm nhận được kết quả.

Ngay sau kỳ họp, UBND Thành phố cần khẩn trương triển khai, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý khó khăn phát sinh. Các Ban HĐND chủ động theo dõi, khảo sát, giám sát theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào cơ chế mới, quản lý nguồn lực, dự án trọng điểm và những vấn đề cử tri quan tâm.

“Trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân không kết thúc khi kỳ họp bế mạc” - Chủ tịch HĐND Thành phố Võ Văn Minh nhấn mạnh; đề nghị từng đại biểu tiếp tục theo dõi việc thực hiện nghị quyết, duy trì tiếp xúc, lắng nghe cử tri, phản ánh bất cập và chủ động thực hiện quyền giám sát.

Thường trực HĐND Thành phố sẽ phối hợp theo dõi, đôn đốc, giám sát, kịp thời xem xét, kiến nghị xử lý vấn đề phát sinh, nhất là nội dung chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng hiệu quả sử dụng nguồn lực và quyền lợi chính đáng của người dân.

Hai tháng còn lại của năm 2026 đặt ra khối lượng công việc lớn: hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội, phấn đấu tăng trưởng hai con số, triển khai cơ chế mới và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Chủ tịch HĐND Thành phố tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ trong hệ thống chính trị và tinh thần chủ động, quyết liệt sẽ giúp các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thêm động lực phát triển cho Thành phố./.

Nguồn: https://hdnd.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/be-mac-ky-hop-thu-sau-hdnd-thanh-pho-khoa-xi-dua-nghi-quyet-thanh-ket-qua-nguoi-dan-cam-nhan-duoc