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Chính trị

Bầu cử ở khu dân cư: Phát huy quyền làm chủ của người dân

LÊ LINH, QUANG HUY
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(HTV) - Cuộc bầu cử trưởng khu phố, trưởng ấp nhiệm kỳ 2026-2031 là dịp để người dân trực tiếp lựa chọn người đại diện tiếng nói và nguyện vọng của người dân tại địa bàn dân cư.

Tại phường Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh, công tác bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã được tổ chức thành công tại 12/12 khu phố. Đây là đợt sinh hoạt dân chủ quan trọng, để người dân trực tiếp lựa chọn người đại diện, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và cùng chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề từ cơ sở. Trưởng khu phố không chỉ là cầu nối giữa chính quyền với Nhân dân mà còn giữ vai trò vận động, tập hợp người dân tham gia các phong trào, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Bầu cử ở khu dân cư: Phát huy quyền làm chủ của người dân - Ảnh 1.
Bầu cử ở khu dân cư: Phát huy quyền làm chủ của người dân - Ảnh 2.
Bầu cử ở khu dân cư: Phát huy quyền làm chủ của người dân - Ảnh 3.

Khu phố Thới An, phường Thới Hòa tổ chức bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031

Để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai và đúng quy định, các địa phương chú trọng chuẩn bị các bước cần thiết. Công tác nhân sự, hiệp thương, tuyên truyền và lập danh sách cử tri được triển khai nhằm bảo đảm quá trình lựa chọn người đại diện diễn ra theo đúng quy định.

Trong đó, việc lựa chọn người ứng cử được quan tâm trên cơ sở phẩm chất, uy tín, năng lực và khả năng gắn bó với cộng đồng. Đây là những yếu tố quan trọng đối với người đảm nhận vai trò đại diện tại khu dân cư, nơi các vấn đề đời sống thường ngày cần được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Bầu cử ở khu dân cư: Phát huy quyền làm chủ của người dân - Ảnh 4.
Bầu cử ở khu dân cư: Phát huy quyền làm chủ của người dân - Ảnh 5.
Bầu cử ở khu dân cư: Phát huy quyền làm chủ của người dân - Ảnh 6.

Công tác chuẩn bị, kiểm tra danh sách cử tri được thực hiện nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định

Phát huy sự tham gia của người dân trong xây dựng khu dân cư

Bầu cử ở khu dân cư: Phát huy quyền làm chủ của người dân - Ảnh 7.
Bầu cử ở khu dân cư: Phát huy quyền làm chủ của người dân - Ảnh 8.
Bầu cử ở khu dân cư: Phát huy quyền làm chủ của người dân - Ảnh 9.

Người dân phường Thuận Giao trực tiếp bỏ phiếu lựa chọn trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031

Cuộc bầu cử trưởng khu phố, trưởng ấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ dừng lại ở việc kiện toàn đội ngũ nhân sự tại cơ sở. Quan trọng hơn, đây còn là cơ sở để phát huy sự tham gia của người dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, đồng thời nâng cao trách nhiệm của những người được cộng đồng tín nhiệm.


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