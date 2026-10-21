CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Bắt "Bố già đường biên" tại Quảng Trị

MC ZI A.I. TỔNG HỢP
Theo dõi HTV trên Google News

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện kế hoạch chuyên án về đấu tranh với đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, BĐBP tỉnh và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) vừa phối hợp bắt giữ 3 đối tượng người Lào có liên quan.

Ngày 19/10, tại khu vực bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet đã bắt giữ 3 đối tượng có liên quan trong vụ tàng trữ trái phép 30 tấn pháo các loại, gồm: A Mày (SN 1962) (biệt danh: “Bố già đường biên”); Thạo A Lăm (SN 1983); Thạo Đỏ (SN 1981), các đối tượng cùng trú tại bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Bắt "Bố già đường biên" - Ảnh 1.

Ba đối tượng người lào trong đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam bị các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ (Ảnh: H.N)

Trước đó, vào ngày 13/9, lực lượng đấu tranh chuyên án đã tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 1.120 thùng pháo (loại 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...), tổng trọng lượng khoảng 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại.

Lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ, địa hình phức tạp, các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt phòng, chống tội phạm đến cùng, lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp, mở rộng điều tra truy xét và bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị. Với 30 tấn tang vật, đây là chuyên án thu giữ pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay.

Bắt "Bố già đường biên" - Ảnh 2.

30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại bị phát hiện bắt giữ tại 7 kho hàng sát biên giới Việt Nam-Lào (Ảnh: H.N)

Lực lượng BĐBP Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật, đồng thời tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh, truy xét, bắt giữ các đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Trị

Tin liên quan

Campuchia bắt giữ hơn 20.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia bắt giữ hơn 20.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Trong số những người bị bắt giữ, 2.637 nghi phạm đã bị chuyển hồ sơ sang tòa án, trong khi 1.666 cá nhân ký cam kết không tái phạm trước khi được trả tự do.

Bắt giữ 7 đối tượng liên quan vụ lái ô tô tông vào đám đông trước quán ăn

Bắt giữ 7 đối tượng liên quan vụ lái ô tô tông vào đám đông trước quán ăn

(HTV) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng liên quan đến vụ cãi vã, va chạm xe rồi lái ô tô tông thẳng vào nhóm người trước quán ăn trên đường Nguyễn Biểu (phường Chợ Quán) làm một người bị thương.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Kiều Minh Tuấn khiến anh em ngỡ ngàng vì tài tính toán quá bá khí | 2 Ngày 1 Đêm

Show nổi bật 15:30 20/10/2026

(HTV) - Trong thử thách Rừng trúc dưỡng trí ở tập 8 2 Ngày 1 Đêm 5, Kiều Minh Tuấn gây ấn tượng với khả năng tính toán nhanh và tư duy logic. Màn thể hiện của nam diễn viên giúp đội MGU đạt kết quả sát với mục tiêu 2026, qua đó giành phần thưởng là bữa trưa với các món đặc sản Tây Bắc.

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Gả kim thoa: Điền Hi Vi thử sức với hai thân phận đối lập

Văn hóa - Giải trí 17:01 20/10/2026

(HTV) - Phát sóng trên CCTV-8 và nền tảng trực tuyến Youku, phim cổ trang Gả Kim Thoa thu hút sự chú ý với câu chuyện tráo đổi thân phận, hôn nhân thay thế và màn hóa thân hai vai đối lập của Điền Hi Vi.

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu trong trường học | Thời sự HTV ngày 20/10/2026

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm soát chùm ca bệnh não mô cầu trong trường học | Thời sự HTV ngày 20/10/2026

Thời sự 19:14 20/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 20/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi

Thế giới 21:34 20/10/2026

(HTV) - Tại Argentina, những con khủng long tuyệt chủng đang được "hồi sinh" từ những thùng bìa các-tông, trong dự án mang tên PaleoCartón.

Xem thêm