Barcelona thắng trận thứ 9 tại La Liga, Yamal ghi siêu phẩm

Yamal dẫn dắt Barcelona thắng đậm Real Betis

Barcelona duy trì thành tích toàn thắng sau chiến thắng 5-2 trên sân Real Betis. Lamine Yamal trở thành tâm điểm với bàn mở tỷ số đẹp mắt ở phút thứ 10. Tiền đạo 19 tuổi xử lý bóng khéo léo trước Facundo Bernal, rồi dứt điểm đưa bóng vào góc xa khung thành.

Lamine Yamal đã tỏa sáng trong trận đấu với Real Betis (Ảnh: AP)

Valentín Gómez đánh đầu gỡ hòa cho Betis, nhưng Rodri giúp Barcelona tái lập lợi thế. Đội chủ nhà sau đó đưa bóng vào lưới nhờ công Giovani Lo Celso, song bàn thắng không được công nhận sau khi VAR vào cuộc.

Sang hiệp hai, Yamal kiến tạo để Gabriel Jesus nâng tỷ số lên 3-1. Abde Ezzalzouli rút ngắn cách biệt cho Betis chỉ hai phút sau đó. Trận đấu trở nên căng thẳng khi Yamal va chạm với Bernal ngoài tình huống bóng. Bernal nhận thẻ đỏ, còn Yamal bị phạt thẻ vàng.

Bernal nhận thẻ đỏ, còn Yamal bị phạt thẻ vàng sau khi va chạm trên sân (Ảnh: AP)

Barcelona tận dụng lợi thế hơn người để ghi thêm hai bàn. Eric Garcia lập công trước khi Dani Olmo ấn định chiến thắng 5-2 ở những phút cuối. Đội bóng xứ Catalonia đã thắng cả 11 trận từ đầu mùa trên mọi đấu trường, trong đó có chín trận tại La Liga.

Lamine Yamal và đồng đội phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi gặp đương kim vô địch Paris Saint-Germain (Ảnh: AP)

Đáng chú ý, Barcelona sẽ làm khách trước Paris Saint-Germain tại Champions League vào ngày 20/10 tới. Nhà đương kim vô địch PSG cũng có chiến thắng trước Strasbourg để chuẩn bị cho cuộc đối đầu này.

PSG ngược dòng, Bayern Munich tiếp tục thăng hoa

Paris Saint-Germain giành chiến thắng 3-1 trên sân Strasbourg sau khi bị dẫn trước. Gio Reyna mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 17. PSG sau đó đưa nhiều trụ cột vào sân, trong đó có Ousmane Dembélé.

Dembélé đá hỏng phạt đền ở phút 72, nhưng Illya Zabarnyi gỡ hòa cho PSG năm phút sau đó. Dembélé tiếp tục ghi bàn ở phút 85, trước khi Désiré Doué ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ.

Ở Bundesliga, Bayern Munich thắng Leipzig 6-1. Luis Díaz lập hat-trick, còn Harry Kane nâng thành tích lên 102 bàn sau 100 trận tại giải đấu.

Cầu thủ Akor Adams ăn mừng bàn thắng vào lưới của Napoli (Ảnh: AP)



Trái ngược với các đội bóng kể trên, Napoli tiếp tục sa sút tại Serie A. Đội bóng này thua Venezia 0-1 sau pha lập công của Akor Adams. Thủ môn Filip Stanković cản phá thành công quả phạt đền của Kevin De Bruyne, giúp Venezia có những điểm số đầu tiên trong mùa giải.

Thủ môn của Venezia Filip Stanković cản phá thành công quả phạt đền của Kevin De Bruyne (Ảnh: AP)



Nguồn tin: Ciarán Fahey/AP