Lamine Yamal lấn sân thời trang, ra mắt bộ sưu tập cá nhân

Phong cách đường phố mang dấu ấn Lamine Yamal

Bộ sưu tập gồm 29 sản phẩm, tập trung vào những thiết kế mang tính ứng dụng cao như quần denim dáng rộng, quần túi hộp và các trang phục có phom dáng thoải mái. Những lựa chọn này thể hiện tinh thần thời trang đường phố năng động, đồng thời đưa phong cách cá nhân của Yamal đến gần hơn với giới trẻ.

Không chỉ được biết đến nhờ tài năng trên sân cỏ, Lamine Yamal còn trở thành gương mặt thu hút sự chú ý của công chúng trẻ

Việc hợp tác với American Eagle mở ra hướng phát triển hình ảnh của cầu thủ bên ngoài bóng đá, nơi thời trang trở thành một phương tiện thể hiện cá tính và bản sắc riêng.

Sự giao thoa giữa bóng đá, thời trang và âm nhạc

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập tại Barcelona quy tụ đại diện từ các lĩnh vực thời trang, nghệ thuật và âm nhạc, tôn vinh sự kết hợp giữa ngôi sao bóng đá trẻ và thương hiệu thời trang Mỹ.

Ngôi sao Barcelona thể hiện phong cách trẻ trung, phóng khoáng trong bộ sưu tập thời trang đầu tay

Sự hợp tác cho thấy sức ảnh hưởng của các vận động viên ngày nay không chỉ giới hạn trong thi đấu mà còn lan tỏa sang văn hóa đại chúng và xu hướng thời trang. Với bộ sưu tập đầu tay, Lamine Yamal có thêm một dấu ấn trong hành trình xây dựng hình ảnh cá nhân, song song với sự nghiệp bóng đá đang nhận được nhiều sự quan tâm.