Tiếp nối những thay đổi về thiết kế và hệ thống chiếu sáng, Audi Q3 thế hệ thứ ba tiếp tục cho thấy cách thương hiệu Đức tiếp cận trải nghiệm người dùng thông qua khoang lái và hệ thống vận hành. Thay vì chỉ bổ sung công nghệ, các điều chỉnh tập trung vào cách bố trí thông tin, thao tác điều khiển và sự phối hợp giữa những thành phần kỹ thuật.

Audi Q3 thế hệ thứ ba tiếp tục cho thấy cách thương hiệu Đức tiếp cận trải nghiệm người dùng thông qua khoang lái và hệ thống vận hành

Khoang lái Audi Q3 thế hệ mới: Công nghệ phục vụ người lái

Trong thiết kế nội thất ô tô hiện đại, màn hình kỹ thuật số ngày càng giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, một khoang lái không chỉ được đánh giá bằng số lượng màn hình hay tính năng, mà còn ở khả năng giúp người lái tiếp nhận thông tin và thao tác thuận tiện.

Trên Audi Q3 thế hệ thứ ba, cụm đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit Plus có kích thước 11,9 inch, hiển thị các thông tin vận hành và dẫn đường. Giao diện kỹ thuật số cho phép tổ chức dữ liệu linh hoạt hơn so với cụm đồng hồ truyền thống, đưa những thông tin cần thiết vào cùng một khu vực quan sát phía trước vô-lăng.

Cụm đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit Plus

Bên cạnh đó, màn hình cảm ứng MMI 12,8 inch kết hợp với cụm đồng hồ tạo thành hệ thống hiển thị toàn cảnh Digital Stage. Hai màn hình đảm nhiệm những chức năng khác nhau: một bên cung cấp thông tin vận hành, bên còn lại phục vụ điều khiển các tiện ích và giải trí. Cách bố trí hướng về người lái tạo nên một tổng thể liền mạch trong khoang lái.

Màn hình cảm ứng MMI kết hợp với cụm đồng hồ tạo thành hệ thống hiển thị toàn cảnh Digital Stage

“Good design is as little design as possible” là nguyên tắc thiết kế của Dieter Rams nhấn mạnh sự tiết chế, trong đó giá trị không nằm ở việc bổ sung thật nhiều chi tiết mà ở cách tổ chức chúng hợp lý “less, but better”.

Đáng chú ý, Audi Q3 thế hệ mới chuyển cần số điện tử Shift-by-Wire từ bệ trung tâm lên cột lái. Sự thay đổi này thể hiện cách tiếp cận công thái học trong thiết kế khoang lái, khi các thao tác được bố trí hợp lý hơn, thuận tiện trong tầm với của người lái và giúp hạn chế việc phải rời mắt khỏi mặt đường. Việc tích hợp cần số ngay cạnh vô-lăng cho phép người lái chuyển số mà không cần đưa tay xuống bệ trung tâm, góp phần duy trì sự tập trung trong quá trình vận hành.

Audi Q3 thế hệ mới chuyển cần số điện tử Shift-by-Wire từ bệ trung tâm lên cột lái

Đồng thời, việc di chuyển cần số giúp giải phóng không gian giữa hai ghế trước, tạo điều kiện bố trí lại khu vực để đồ và sạc điện thoại. Các chức năng vốn tập trung quanh cần số được tổ chức lại, mang đến bố cục bệ trung tâm gọn gàng và thuận tiện hơn cho nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Những tiện ích được tính toán từ nhu cầu sử dụng hằng ngày

Trên phiên bản Audi Q3 dành cho thị trường Việt Nam, khay sạc không dây có công suất 15W và được tích hợp hệ thống làm mát chủ động. Cụ thể, khi sử dụng các ứng dụng dẫn đường hoặc kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây, điện thoại có thể phát sinh nhiệt. Hệ thống làm mát chủ động tại khu vực sạc được thiết kế để hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ thiết bị trong quá trình sử dụng.

Hệ thống làm mát chủ động tại khu vực sạc được thiết kế để hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ thiết bị trong quá trình sử dụng

Audi Q3 thế hệ mới: Động cơ và hệ thống vận hành

Trong khoang lái của Audi Q3 thế hệ thứ ba, tinh thần “Less, but better” thể hiện qua cách Audi kết hợp công nghệ và tổ chức không gian, nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng so với thế hệ tiền nhiệm.

Cảm giác tự tin sau tay lái đến từ khả năng phản hồi của chiếc xe và sự chủ động của người lái trong những tình huống thường gặp. Khi đánh giá khả năng vận hành của một chiếc ô tô, công suất và thời gian tăng tốc thường là những thông số được chú ý đầu tiên. Trong thực tế, cảm giác lái còn phụ thuộc vào cách động cơ đáp ứng khi người lái nhấn ga, cách hộp số chọn cấp số và cách lực kéo được truyền đến bánh xe.

Audi Q3 thế hệ mới

Trên phiên bản dành cho thị trường Việt Nam, Audi Q3 thế hệ thứ ba sử dụng động cơ tăng áp 1.4 TFSI, kết hợp hộp số S tronic 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Một số thông số kỹ thuật đáng chú ý:

- Động cơ: Tăng áp 1.4 TFSI, dung tích 1.395 cm³.

- Công suất cực đại: 110 kW, tương đương 148 mã lực.

- Mô-men xoắn cực đại: 250 Nm, đạt trong dải 1.500 - 3.500 vòng/phút.

- Hộp số: S tronic 7 cấp.

- Hệ dẫn động: Cầu trước.

Động cơ 1.4 TFSI và hộp số S tronic 7 cấp

Với mô-men xoắn cực đại 250 Nm đạt từ 1.500 vòng/phút, động cơ 1.4 TFSI có khả năng cung cấp lực kéo ngay từ dải vòng tua thấp. Trong giao thông đô thị, khi người lái thường xuyên phải giảm tốc, dừng xe rồi khởi hành trở lại, đặc tính này giúp xe phản hồi nhanh khi nhấn ga, hỗ trợ quá trình tăng tốc diễn ra linh hoạt hơn. Qua đó, động cơ dung tích 1.4L vẫn có thể đáp ứng nhu cầu vận hành hằng ngày mà không nhất thiết phải sở hữu dung tích lớn hơn.

Lực kéo từ vòng tua thấp giúp Audi Q3 tăng tốc linh hoạt sau những lần giảm tốc hoặc dừng xe trong đô thị

Trong khi đó, hộp số ly hợp kép S tronic 7 cấp đảm nhiệm việc lựa chọn và chuyển đổi cấp số theo tốc độ xe cũng như yêu cầu tăng tốc. Người lái có thể sử dụng chế độ D cho nhu cầu di chuyển thông thường, chọn S khi muốn hộp số giữ cấp số lâu hơn hoặc sử dụng lẫy chuyển số trên vô-lăng để chủ động lựa chọn cấp số.

Hệ dẫn động cầu trước giúp cấu hình truyền động có kết cấu gọn hơn so với hệ dẫn động bốn bánh. Tuy nhiên, mức tiêu thụ nhiên liệu và cảm giác vận hành thực tế vẫn phụ thuộc vào điều kiện đường sá, tải trọng và cách điều khiển xe.

Progressive Steering và khả năng kiểm soát hướng lái

Ngoài động cơ và hộp số, Audi Q3 thế hệ thứ ba còn được trang bị hệ thống lái Progressive Steering. Công nghệ này thay đổi tỷ số truyền của hệ thống lái theo góc xoay vô-lăng.

Audi Q3 thế hệ thứ ba còn được trang bị hệ thống lái Progressive Steering

Cụ thể, trong những tình huống cần xoay trở nhiều như quay đầu hoặc đưa xe vào vị trí đỗ, hệ thống có thể giúp người lái đạt góc lái mong muốn với ít thao tác xoay vô-lăng hơn. Qua đó, việc điều khiển xe ở tốc độ thấp có thể trở nên thuận tiện hơn.

Vehicle Integration: Khi các hệ thống phối hợp với nhau

Một chiếc xe không chỉ được đánh giá qua công suất động cơ hay số cấp hộp số. Cảm giác vận hành còn hình thành từ cách động cơ, hộp số, hệ thống lái, hệ thống treo và lốp phối hợp trong từng tình huống.

Trong kỹ thuật ô tô, quá trình đánh giá và hiệu chỉnh sự phối hợp giữa các thành phần này được gọi là Vehicle Integration. Theo đó, một thay đổi ở động cơ hoặc hộp số cần được xem xét trong mối liên hệ với những hệ thống còn lại để hướng đến phản hồi nhất quán khi tăng tốc, vào cua hay chuyển làn.

Audi Q3 thế hệ thứ ba

Trên Audi Q3 thế hệ thứ ba, cách tiếp cận này đặt trọng tâm vào sự phối hợp giữa các hệ thống, thay vì chỉ tập trung vào một thông số riêng lẻ. Qua đó, trải nghiệm vận hành được nhìn nhận như kết quả tổng thể của nhiều yếu tố kỹ thuật.

Từ cách sắp xếp màn hình, thay đổi vị trí cần số đến cấu hình động cơ và hệ thống lái, Audi Q3 thế hệ thứ ba cho thấy hai khía cạnh bổ trợ trong quá trình sử dụng ô tô: sự thuận tiện bên trong khoang lái và khả năng phản hồi khi xe chuyển động. Sau cùng, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở thông số hay tên gọi, mà còn ở cách những trang bị đó được tích hợp vào trải nghiệm hằng ngày của người lái.