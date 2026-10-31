Đổi mới dịch vụ và bảo tồn di sản bằng công nghệ số

Tại TP. Hồ Chí Minh, công nghệ không chỉ hỗ trợ vận hành mà đang trực tiếp định hình trải nghiệm của du khách. Các mô hình robot pha chế tự động kết hợp trợ lý A.I. giúp khách hàng cá nhân hóa dịch vụ, tối ưu hóa thời gian và chi phí. Ông Huỳnh Văn An - Giám đốc Công ty Blooms and Brews chia sẻ, việc ứng dụng tự động hóa và A.I. vừa giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành, vừa mang lại trải nghiệm tương tác mới mẻ cho người tiêu dùng.

Du khách tham quan và trải nghiệm mô hình robot pha chế tự động kết hợp trợ lý AI giúp cá nhân hóa dịch vụ và tối ưu hóa thời gian phục vụ

Song song đó, chuyển đổi số cũng đưa di sản văn hóa đến gần hơn với công chúng. Tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, hệ thống màn hình cảm ứng cùng công nghệ Hologram trình chiếu hiện vật 360 độ giúp du khách dễ dàng tìm hiểu lịch sử trực quan thay vì chỉ quan sát qua tủ kính truyền thống.

Chuẩn hóa nền tảng số thúc đẩy du lịch phát triển

Đánh giá về định hướng ngành, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số. Sở đang phối hợp tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo nhằm khuyến khích doanh nghiệp phát triển thêm nhiều sản phẩm công nghệ ứng dụng vào du lịch.

Ứng dụng công nghệ số và màn hình tương tác phục vụ khách tham quan bảo tàng

Hướng đến mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026, Thành phố đẩy mạnh chiến dịch "TP. Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm". Ngành du lịch tập trung chuẩn hóa thương hiệu "Vibrant Ho Chi Minh City", ra mắt nền tảng discoverhcmc.com và thẻ điện tử "Vibrant Pass", giúp du khách dễ dàng cá nhân hóa hành trình và tiếp cận các ưu đãi.

