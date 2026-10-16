Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Thanh niên lấy giá trị thực làm nền tảng

Giá trị thực là thước đo của đổi mới sáng tạo

Trong lĩnh vực EdTech, các startup trẻ xác định đổi mới không chỉ nằm ở việc tạo ra sản phẩm công nghệ hiện đại, mà quan trọng hơn là giải quyết đúng nhu cầu tiếp cận giáo dục của nhà trường và học sinh.

Môi trường sản xuất hiện đại tạo điều kiện để các giải pháp công nghệ được thử nghiệm, hoàn thiện và mở rộng quy mô

Ông Trương Võ Hữu Thiên - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Giáo dục GaraSTEM, cho rằng giá trị thực của startup nằm ở khả năng đưa sản phẩm "Make in Vietnam" ứng dụng hiệu quả vào lớp học, góp phần hình thành nền tảng tư duy cho thế hệ công dân số.

Tập trung giải quyết bài toán của doanh nghiệp

Các mô hình robot và thiết bị STEM giúp đưa công nghệ đến gần hơn với người học, mở rộng cơ hội ứng dụng trong giáo dục

Ở phân khúc giải pháp B2B, nhiều startup lựa chọn triết lý "lấy khách hàng làm trung tâm", hướng sản phẩm vào những nhu cầu thiết thực trong quá trình chuyển đổi số.

Các giải pháp tập trung tối ưu ba thành tố gồm vận hành, báo cáo và tích hợp, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa dữ liệu theo thời gian thực và tối ưu chi phí hoạt động.

Nhiều startup trẻ tập trung phát triển giải pháp số phục vụ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường

Theo Tiến sĩ Nguyễn Vinh Dự - Giám đốc Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, thanh niên Việt Nam có lợi thế về tư duy công nghệ và khả năng thích ứng. Tuy nhiên, thương mại hóa sản phẩm và hạ tầng thử nghiệm vẫn là những rào cản lớn đối với startup giai đoạn đầu.

Do đó, việc hoàn thiện chính sách ươm tạo, hỗ trợ không gian làm việc, phòng thí nghiệm dùng chung và tăng kết nối với các quỹ đầu tư mạo hiểm được kỳ vọng giúp các mô hình sáng tạo sớm hoàn thiện sản phẩm, mở rộng quy mô và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.