Nguồn: https://nhandan.vn/infographic-18-nghi-quyet-duoc-thong-qua-tai-ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-post1005085.html
18 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI
Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã xem xét, thông qua 18 nghị quyết; trong đó, có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng và 1 nghị quyết Kỳ họp.
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