16:10 24/11/2026

(HTV) - Vụ nổ nghi do khí gas xảy ra tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương. Chính phủ và chính quyền thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tập trung cứu chữa các nạn nhân, điều tra nguyên nhân và khẩn trương khắc phục hậu quả.