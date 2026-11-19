Từ nền tảng lịch sử, văn hóa vùng đất Sài Gòn - Gia Định, Nam Bộ, việc xây dựng hệ giá trị con người TP. Hồ Chí Minh được đặt trong mối quan hệ giữa kế thừa những giá trị chung của dân tộc và nhận diện bản sắc riêng của Thành phố.

12 giá trị định hình con người TP. Hồ Chí Minh

Theo dự thảo lần thứ tư, hệ giá trị con người TP. Hồ Chí Minh được đề xuất gồm 12 giá trị cốt lõi, chia thành bốn nhóm: Yêu nước - Đoàn kết - Nghĩa tình; Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương; Năng động - Sáng tạo - Văn minh; Tự cường - Tiên phong - Hội nhập.

Dự thảo lần thứ tư đề xuất 12 giá trị cốt lõi trong hệ giá trị con người TP. Hồ Chí Minh, được chia thành bốn nhóm

Các giá trị được xác định trên cơ sở kế thừa truyền thống dân tộc, đồng thời phản ánh những đặc điểm hình thành trong quá trình phát triển của Thành phố.

PGS. TS. Hà Minh Hồng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP. Hồ Chí Minh cho rằng, để nhận diện đầy đủ những nét đặc trưng của con người Thành phố, cần đặt các giá trị trong bối cảnh lịch sử của vùng đất Nam Bộ. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh giá trị nghĩa tình, gắn với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của Thành phố đối với cả nước.

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Bên cạnh tám giá trị mang tính kế thừa, dự thảo xác định bốn giá trị đặc trưng của TP. Hồ Chí Minh gồm Năng động - Văn minh - Tiên phong - Hội nhập, thể hiện những phẩm chất gắn với định hướng phát triển của đô thị.

Năng động, văn minh, tiên phong và hội nhập là bốn giá trị đặc trưng của TP. Hồ Chí Minh được xác định trong dự thảo

Theo PGS. TS. Phan Anh Tú - Trưởng khoa Văn hóa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, bốn giá trị này phù hợp với định hướng phát triển và niềm tự hào của người dân Thành phố.

Trong đó, năng động gắn với tinh thần chủ động, sáng tạo; văn minh thể hiện qua ý thức tôn trọng pháp luật và cách ứng xử trong cộng đồng; tiên phong là tinh thần đi đầu, sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm trong triển khai những mô hình mới; còn hội nhập phản ánh yêu cầu nâng cao vị thế của Thành phố trong khu vực.

Hệ giá trị phải gắn với hành động

Bên cạnh việc xác định những giá trị cốt lõi, các chuyên gia cũng đặt vấn đề về số lượng và tính cô đọng của hệ giá trị, nhằm bảo đảm khả năng ghi nhớ, tiếp nhận và lan tỏa trong cộng đồng.

Các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức và văn nghệ sĩ tham gia góp ý dự thảo hệ giá trị con người TP. Hồ Chí Minh tại hội nghị do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức

GS. TSKH Trần Ngọc Thêm - nguyên Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Ngôn ngữ học đề xuất một hệ giá trị con người nên có tối đa năm giá trị. Theo ông, năm giá trị cần ưu tiên gồm Nghĩa tình - Trung thực - Năng động - Sáng tạo - Tiên phong.

Từ góc độ triển khai thực tiễn, PGS. TS. Huỳnh Quốc Thắng - Ủy viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành và đoàn thể trong việc cụ thể hóa hệ giá trị.

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Theo ông, những định hướng chung cần được chuyển thành mục tiêu, giải pháp cụ thể, đồng thời có tiêu chí đánh giá hiệu quả qua từng giai đoạn. Việc triển khai phải gắn với những kết quả thực tế về kinh tế, xã hội và chính trị, thay vì chỉ dừng lại ở nhận thức.

Đồng quan điểm về yêu cầu đưa các giá trị vào đời sống, PGS. TS. Phan Anh Tú cho rằng, cần xây dựng những nội dung truyền thông gần gũi, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thực hành. Công nghệ có thể hỗ trợ phổ biến hệ giá trị rộng rãi hơn thông qua các hình thức truyền tải phù hợp.

Người dân tìm hiểu các ấn phẩm tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh lưu động, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đến cộng đồng

Trong bối cảnh địa bàn TP. Hồ Chí Minh được mở rộng, quy tụ nhiều cộng đồng dân cư, ông cũng đề xuất chú trọng chuyển tải nội dung bằng ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc, kết hợp triển khai chương trình hành động đồng bộ để người dân có thể hiểu và vận dụng các giá trị trong cuộc sống.

Việc xây dựng hệ giá trị con người TP. Hồ Chí Minh vì vậy cần gắn quá trình nhận diện bản sắc với những giải pháp thực tiễn. Khi được cụ thể hóa trong hành động của mỗi cá nhân, tổ chức và cộng đồng, các giá trị sẽ trở thành nền tảng tinh thần cho sự phát triển của Thành phố trong thời đại mới.