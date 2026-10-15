10.000 vé mở bán sớm concert Mỹ Tâm tại TP. Hồ Chí Minh hết sau 5 phút

Đúng 11 giờ ngày 15/10/2026, cổng bán vé sớm cho Mỹ Tâm Live Concert 2026: See The Light Day 2 chính thức mở. Theo thông báo từ ban tổ chức, toàn bộ 10.000 vé trong đợt này đã được bán hết chỉ sau 5 phút, cho thấy sự quan tâm lớn của khán giả dành cho đêm nhạc tiếp theo của nữ ca sĩ tại TP. Hồ Chí Minh.

Thông báo 10.000 vé mở bán sớm của "See The Light Day 2" đã hết sau 5 phút — Ảnh: MT Entertainment

Thông báo 10.000 vé mở bán sớm của "See The Light Day 2" đã hết sau 5 phút — Ảnh: MT Entertainment

Thông tin hết vé nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo ghi nhận được nêu trong thông tin ban đầu, không ít người hâm mộ chia sẻ sự tiếc nuối khi đã chuẩn bị thiết bị từ sớm nhưng vẫn không kịp hoàn tất thao tác mua vé. Kết quả bán vé lần này chỉ áp dụng cho đợt mở bán sớm, không đồng nghĩa toàn bộ vé của chương trình đã hết.

Ban tổ chức công bố đợt mở bán vé chính thức vào 11 giờ ngày 21/10/2026 (Ảnh: MT Entertainment)

Ban tổ chức công bố đợt mở bán vé chính thức vào 11 giờ ngày 21/10/2026 — Ảnh: MT Entertainment

Tốc độ tiêu thụ vé trong thời gian ngắn tiếp tục phản ánh sức hút của Mỹ Tâm đối với khán giả. Với những người chưa mua được vé ở đợt đầu tiên, lịch mở bán chính thức sắp tới là thông tin được quan tâm nhất trong hành trình chờ đón chương trình.

Tiếp nối đêm diễn quy tụ 40.000 khán giả tại Hà Nội

"See The Light Day 2" là chặng tiếp theo sau concert "See The Light" diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào tháng 12/2025. Đêm diễn trước đó quy tụ 40.000 khán giả, ghi dấu bằng quy mô tổ chức và không khí sôi động trên sân khấu cũng như khắp các khán đài.

Toàn cảnh sân vận động Mỹ Đình trong live concert "See The Light" tại Hà Nội tháng 12/2025 (Ảnh: MT Entertainment)

Những hình ảnh từ đêm diễn tại Hà Nội cho thấy khán đài phủ kín ánh sáng của người hâm mộ, bao quanh sân khấu trung tâm. Không gian biểu diễn rộng lớn và sự hưởng ứng của hàng chục nghìn khán giả là những dấu ấn đáng chú ý của chương trình đầu tiên.

Hàng chục nghìn khán giả cùng hòa vào không gian âm nhạc và ánh sáng tại Mỹ Đình (Ảnh: MT Entertainment)

Bên cạnh phần âm nhạc, hệ thống ánh sáng và các màn pháo hoa cũng góp phần tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc tại sân vận động. Các hiệu ứng sân khấu được ghi lại qua những góc máy toàn cảnh, cho thấy quy mô của chương trình vào tháng 12/2025.

Màn pháo hoa trên sân khấu "See The Light" tại Hà Nội tháng 12/2025 (Ảnh: MT Entertainment)

Trên sân khấu, Mỹ Tâm xuất hiện cùng các vũ công trong nhiều tiết mục trình diễn. Hình ảnh nữ ca sĩ giữa không gian biểu diễn rộng lớn trở thành một phần ký ức của đêm nhạc, đồng thời góp phần tạo sự chờ đợi dành cho điểm hẹn tiếp theo tại TP. Hồ Chí Minh.

Mỹ Tâm và các vũ công trong một tiết mục tại concert "See The Light" ở Hà Nội (Ảnh: MT Entertainment)

Từ góc nhìn trên cao, sự kết nối giữa sân khấu và khán đài thể hiện rõ qua biển người đồng loạt hướng về khu vực biểu diễn. Đây cũng là bối cảnh cho thấy vì sao thông tin về đêm diễn thứ hai nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Không khí đông đảo tại khu vực sân khấu và khán đài trong live concert "See The Light" năm 2025 (Ảnh: MT Entertainment)

Theo ban tổ chức, ê-kíp không chủ trương đưa nguyên vẹn đêm diễn ở Hà Nội đến một địa điểm mới. Thay vào đó, chương trình tại TP. Hồ Chí Minh đang được chuẩn bị với những điều chỉnh phù hợp không gian tổ chức, đồng thời bổ sung các yếu tố mới trong âm nhạc và phần trình diễn.

Mỹ Tâm trên sân khấu live concert "See The Light" tại Hà Nội vào tháng 12/2025 (Ảnh: MT Entertainment)

Những thay đổi được kỳ vọng sẽ đem đến trải nghiệm riêng cho khán giả tại TP. Hồ Chí Minh, trong khi vẫn tiếp nối tinh thần của "See The Light". Trong thông tin về lần trở lại này, Mỹ Tâm hướng tới một đêm diễn "bùng nổ tuyệt đối" dành cho thành phố.

Mỹ Tâm trong phần trình diễn tại concert "See The Light" tháng 12/2025 (Ảnh: MT Entertainment)

Mở bán chính thức ngày 21/10, biểu diễn ngày 21/11

Theo lịch đã công bố, đợt mở bán vé chính thức của "See The Light Day 2" diễn ra lúc 11 giờ ngày 21/10/2026 thông qua nền tảng CTicket tại địa chỉ www.cticket.vn. Đây là đợt bán vé tiếp theo sau khi 10.000 vé của đợt mở bán sớm đã được mua hết trong ngày 15/10.

Poster chính thức của "See The Light Day 2", dự kiến tổ chức ngày 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: MT Entertainment)

Mỹ Tâm Live Concert 2026: See The Light Day 2 dự kiến diễn ra vào tối 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP. Hồ Chí Minh. Sau hiệu ứng của đợt bán vé sớm, chương trình trở thành điểm hẹn âm nhạc được nhiều người hâm mộ chờ đợi vào tháng 11 tới.



