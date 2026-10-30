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Kinh tế

10 tháng năm 2026, xuất nhập khẩu của cả nước vượt mốc 1.000 tỷ USD

TTXVN
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Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 499 tỷ USD, tạo động lực tích cực để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% cả năm 2026.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 10 tháng đầu năm 2026, với tổng kim ngạch chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD, ước đạt 1.010,6 tỷ USD.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng ước đạt 499 tỷ USD, tạo động lực tích cực để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16% cả năm 2026./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/10-thang-nam-2026-xuat-nhap-khau-cua-ca-nuoc-vuot-moc-1000-ty-usd-post1145145.vnp

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