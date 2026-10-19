Vượt núi băng rừng tìm kiếm, đưa các liệt sĩ về địa phương an nghỉ

Các chiến sĩ leo núi tìm đến điểm cao 700, khu vực Đá Bò (xã Công Hải) để cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hành trình hơn 6 km xuyên rừng, vượt núi với những lối đi nhỏ, hiểm trở khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Các chiến sĩ mang theo ba lô nặng cùng dụng cụ chuyên dụng, men theo đường rừng đến địa điểm tìm kiếm khi trời đã chập tối. Sau khi nghỉ ngơi, ăn bữa cơm tối giản dị giữa núi rừng, cả đội chuẩn bị cho công việc vào sáng hôm sau.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Đội trưởng Đội Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua lời kể của nhân chứng và xác nhận của thân nhân gia đình liệt sĩ, chúng tôi đã xác định được địa điểm. Trải qua nhiều năm, lực lượng chức năng đã xác định được địa điểm an táng. Tuy nhiên, sau nhiều năm, dấu tích ngôi mộ không còn. Đội đã kiểm tra, rà soát để xác định khu vực an táng 3 liệt sĩ, đối chiếu với vị trí thực tế đã khảo sát tại điểm cao 700, khu vực Núi Bầu.

Các chiến sĩ thực hiện hành trình lên núi cất bốc hài cốt liệt sĩ ở xã Công Hải.

Sáng 19/10, sau bữa ăn đơn giản, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa tiến hành dọn dẹp khu vực mộ, rà soát bom mìn và thực hiện nghi thức tâm linh trước khi cất bốc. Theo ghi nhận của phóng viên, địa điểm được xác định nằm trên bãi đất rộng khoảng 20 m² giữa rừng, xung quanh cây cối và dây leo phủ kín sau nhiều năm.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng cho biết, theo lời kể của nhân chứng lịch sử, trong lúc chiến đấu, 3 chiến sĩ đã hy sinh. Do điều kiện chiến trường khẩn trương, nhân chứng chôn cả 3 người trong cùng một ngôi mộ và chỉ chôn nông. Từ năm 1972 đến nay, những biến đổi của địa hình và thời gian khiến việc xác minh, tìm kiếm, cất bốc gặp nhiều khó khăn. Ba liệt sĩ chôn chung đều đã xác định được danh tính, năm sinh, đơn vị và năm hy sinh.

Đó là liệt sĩ Catơr Gió (Cơ), sinh năm 1947, Tiểu đội phó du kích xã Phước Chiến; liệt sĩ Catơr Sánh, sinh năm 1951, tham gia cách mạng năm 1960, Tiểu đội phó du kích xã Phước Chiến; liệt sĩ Katơr Sơ My, sinh năm 1955, đội viên du kích xã Phước Chiến. Cả 3 có quê quán tại xã Phước Chiến, huyện An Sơn, tỉnh Thuận Hải trước đây và hy sinh trong trận chiến năm 1972.

Các chiến sĩ cất bốc, quy tập hài cốt của 3 liệt sĩ trong cùng một ngôi mộ.

Sau khi hoàn tất việc cất bốc, quy tập, lực lượng tìm kiếm tiếp tục băng rừng xuống núi, đưa hài cốt về bàn giao cho địa phương tiếp nhận. Hài cốt sau đó được quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Thuận, chờ tổ chức lễ truy điệu và an táng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm” của tỉnh.

Lãnh đạo UBND xã Công Hải cho biết, địa phương là xã miền núi, có truyền thống đấu tranh cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Công Hải có đông đồng bào dân tộc thiểu số Raglai sinh sống, gắn bó lâu đời với cơ sở cách mạng trong kháng chiến. Trong chiến đấu, nhân dân trong xã luôn đoàn kết, một lòng theo Đảng, gắn bó máu thịt với cách mạng, luôn tạo điều kiện, che chở, nuôi giấu cán bộ, bộ đội, du kích hoạt động trên địa bàn.

Các chiến sĩ cùng nhau ăn tối trong rừng sâu.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, UBND xã đã tiếp nhận một số nguồn tin có giá trị về vị trí mộ liệt sĩ. Trong đó, thông tin về ngôi mộ chôn chung 3 liệt sĩ do nhân chứng lịch sử trực tiếp cung cấp, được thân nhân các liệt sĩ xác nhận, là căn cứ quan trọng giúp lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm.

Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về các liệt sĩ đã hy sinh nhưng chưa xác định được vị trí an táng. Công tác tìm kiếm, quy tập được xác định là nhiệm vụ lâu dài, không chỉ giới hạn trong thời gian thực hiện chiến dịch mà tiếp tục được triển khai khi còn thông tin về các liệt sĩ tại địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại các địa phương thuộc khu vực phía Nam (Ninh Thuận cũ) của tỉnh.

Nguồn: https://baotintuc.vn/vuot-nui-bang-rung-tim-kiem-dua-cac-liet-si-ve-dia-phuong-an-nghi-post1395587.html