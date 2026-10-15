Vốn hóa Apple vượt 5.000 tỷ USD, lập kỷ lục đóng cửa

Khép lại phiên giao dịch ngày 14/10, cổ phiếu vốn hóa Apple xác lập mức giá đóng cửa cao kỷ lục, đưa vốn hóa thị trường của nhà sản xuất iPhone vượt ngưỡng 5.000 tỷ USD. Cột mốc đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp công nghệ Mỹ, đồng thời đặt ra những kỳ vọng và thách thức trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo.

Vốn hóa Apple lần đầu vượt 5.000 tỷ USD khi đóng cửa

Apple trở thành doanh nghiệp thứ hai trên thế giới, sau Nvidia, đạt mức vốn hóa thị trường hơn 5.000 tỷ USD khi kết thúc phiên giao dịch.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu giá trị thị trường của Apple vượt ngưỡng này. Trước đó, cổ phiếu công ty đã có 6 lần đưa vốn hóa vượt 5.000 tỷ USD trong phiên giao dịch, nhưng đều không giữ được mức định giá này đến khi thị trường đóng cửa. Apple từng vượt mốc 5.000 tỷ USD trong phiên giao dịch 6 lần trước đó, nhưng chưa lần nào kết phiên trên ngưỡng này.

Apple xác lập kỷ lục vốn hóa thị trường mới trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo cấp cao

Cụ thể, điểm khác biệt của cột mốc mới nằm ở khả năng duy trì mức vốn hóa đến cuối phiên. Đây cũng là cơ sở để phân biệt giữa việc một doanh nghiệp tạm thời vượt ngưỡng định giá trong thời gian giao dịch và chính thức xác lập cột mốc theo giá đóng cửa.

Trong khi đó, thành tích này diễn ra đúng giai đoạn Apple chuyển giao vị trí lãnh đạo cao nhất cho John Ternus. Kỷ lục vốn hóa trở thành dấu mốc đáng chú ý khi tân CEO bắt đầu điều hành doanh nghiệp.

Vì sao cổ phiếu Apple vẫn được định giá cao?

Theo giới phân tích, cổ phiếu Apple hiện được giao dịch ở mức định giá cao hơn mặt bằng chung của chỉ số S&P 500, dù tốc độ tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp thấp hơn mức trung bình của các công ty trong chỉ số.

Mức định giá cao phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào sự ổn định trong hoạt động kinh doanh của Apple

Tuy nhiên, sự chênh lệch này không đồng nghĩa với việc nhà đầu tư chỉ đặt kỳ vọng vào tốc độ mở rộng doanh thu. Đánh giá của giới phân tích cho rằng mức định giá còn phản ánh niềm tin vào tính ổn định và khả năng dự báo tương đối cao trong hoạt động kinh doanh của Apple.

Nói cách khác, sự ổn định trong vận hành cũng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ định giá doanh nghiệp, bên cạnh triển vọng tăng trưởng.

Cổ phiếu Apple được định giá cao hơn mặt bằng chung của S&P 500 dù tăng trưởng doanh thu thấp hơn mức trung bình của chỉ số

Dẫu vậy, mức vốn hóa cao đồng thời đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với Apple trong việc duy trì hiệu quả kinh doanh, đáp ứng kỳ vọng của thị trường và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Tân CEO John Ternus đối mặt bài toán duy trì tăng trưởng

Việc Apple xác lập kỷ lục vốn hóa diễn ra trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo, khi John Ternus tiếp quản vị trí CEO. Đây vừa là thành quả được kế thừa, vừa đặt ra áp lực duy trì vị thế thị trường của công ty.

Bên cạnh đó, bài toán tăng trưởng không chỉ nằm ở các sản phẩm phần cứng vốn là thế mạnh của Apple. Cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi kỳ vọng đối với thiết bị điện tử tiêu dùng và cách người dùng tương tác với công nghệ.

Tân CEO John Ternus đứng trước thách thức duy trì tăng trưởng và thúc đẩy đổi mới công nghệ

Đặc biệt, những cải tiến về phần mềm, khả năng xử lý thông tin và mức độ thông minh của trợ lý ảo ngày càng có vai trò quan trọng trong trải nghiệm sản phẩm.

Với John Ternus, thách thức không chỉ là duy trì kết quả kinh doanh hiện tại mà còn phải chứng minh Apple có thể tiếp tục đổi mới trong môi trường cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.

A.I. có trở thành động lực tăng trưởng mới?

AI từ lâu được xem là một trong những lĩnh vực Apple cần cải thiện năng lực cạnh tranh. Trong khi các đối thủ liên tục phát triển mô hình A.I. tiên tiến, hãng phải giải bài toán nâng cấp trợ lý ảo Siri và tích hợp trí tuệ nhân tạo sâu hơn vào hệ sinh thái thiết bị.

Để thu hẹp khoảng cách, Apple đã hợp tác với Google trong việc phát triển những công nghệ hỗ trợ thế hệ Siri mới. Hướng đi này thể hiện nỗ lực nâng cao năng lực A.I. thông qua sự kết hợp giữa công nghệ đối tác và hệ sinh thái sản phẩm của hãng.

A.I. được kỳ vọng trở thành động lực đổi mới tiếp theo trong hệ sinh thái thiết bị của Apple

Tuy nhiên, việc nâng cấp trợ lý ảo không tự động bảo đảm thành công về thương mại. Hiệu quả thực tế, khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng và mức độ khác biệt so với các đối thủ vẫn là những yếu tố quan trọng.

Vì vậy, A.I. có thể trở thành lĩnh vực quyết định dấu ấn lãnh đạo của John Ternus. Nếu tận dụng hiệu quả công nghệ mới, Apple có cơ hội mở ra chu kỳ đổi mới và tăng trưởng tiếp theo. Ngược lại, việc chậm thích ứng có thể tạo thêm sức ép lên vị thế của hãng trên thị trường thiết bị điện tử.

Vượt ngưỡng vốn hóa 5.000 tỷ USD là dấu mốc quan trọng của Apple trên thị trường chứng khoán. Song, để duy trì niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp còn phải cho thấy khả năng chuyển những tiến bộ về AI thành giá trị sử dụng thực tế và động lực tăng trưởng dài hạn.