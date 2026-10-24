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Vietjet và Satair mở rộng hợp tác chiến lược về chuỗi cung ứng hàng không

MC ZI
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(HTV) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen, Vietjet và Satair (công ty thuộc Airbus Services) đã chính thức trao Biên bản ghi nhớ (MOU) chiến lược, mở rộng hợp tác về chuỗi cung ứng, quản lý vật tư và các giải pháp hỗ trợ khai thác, bảo dưỡng tàu bay.

Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc vương Đan Mạch Frederik X cùng lãnh đạo cấp cao hai nước. Thỏa thuận mở ra cơ hội kết nối năng lực cung ứng và dịch vụ toàn cầu của Satair với nhu cầu phát triển đội bay và hạ tầng kỹ thuật của Vietjet.

Sáu lĩnh vực hợp tác trọng điểm

Trên nền tảng chương trình Dịch vụ Vật tư Tích hợp (IMS) đang hỗ trợ đội bay Vietjet, hai bên dự kiến thành lập nhóm công tác chung để nghiên cứu, xây dựng lộ trình hợp tác trong sáu lĩnh vực.

Các nội dung gồm mở rộng dịch vụ vật tư tích hợp, tối ưu nguồn cung và dự báo tồn kho; nghiên cứu giải pháp cung ứng vật tư, logistics hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành; quản lý vòng đời tàu bay thông qua sử dụng vật tư đã qua sử dụng đạt chuẩn (USM), sửa chữa và trao đổi linh kiện.

Vietjet và Satair mở rộng hợp tác chiến lược về chuỗi cung ứng hàng không- Ảnh 1.

Tàu bay Vietjet

Hai bên cũng hướng đến tăng cường ứng dụng dữ liệu trong dự báo, lập kế hoạch bảo dưỡng; phối hợp xử lý các tình huống tàu bay phải ngừng khai thác do sự cố kỹ thuật (AOG); đồng thời chia sẻ kiến thức, đào tạo nhân lực nhằm nâng cao năng lực quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam.

Hướng đến nâng cao hiệu quả khai thác

Theo ông Richard Stoddart, Tổng Giám đốc Satair, việc phát huy nền tảng chương trình IMS hiện có sẽ giúp doanh nghiệp đồng hành cùng Vietjet trong quá trình mở rộng đội bay, phát triển các giải pháp chuỗi cung ứng linh hoạt, bền vững và dựa trên dữ liệu.

Vietjet và Satair mở rộng hợp tác chiến lược về chuỗi cung ứng hàng không- Ảnh 2.

Vietjet và Satair trao MOU chiến lược phát triển chuỗi cung ứng hàng không trong Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch tại Copenhagen

Đại diện Vietjet, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh chuỗi cung ứng chủ động là nền tảng để hãng phát triển đội bay hiện đại và mở rộng kết nối quốc tế. Việc tiếp cận sâu hơn với hệ sinh thái toàn cầu của Airbus được kỳ vọng giúp Vietjet nâng cao hiệu quả khai thác, chuẩn bị nguồn lực cho các cơ sở chiến lược như Long Thành, đồng thời góp phần vào sự phát triển dài hạn của ngành hàng không Việt Nam.

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