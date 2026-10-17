Hô biến - 14g15 thứ Bảy (17/10) trên HTV9

"Hô biến" kỳ này đưa khán giả nhỏ tuổi đến với vở kịch kể về Sự tích Thánh Gióng – một trong những truyền thuyết tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

Qua hình ảnh cậu bé Gióng lớn nhanh như thổi, vươn mình thành tráng sĩ và đánh đuổi giặc ngoại xâm, vở diễn tái hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí bảo vệ quê hương. Bằng hình thức sân khấu sinh động, câu chuyện góp phần giúp các em hiểu hơn về truyền thống lịch sử và những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Hô biến - 14g15 thứ Bảy (17/10) trên HTV9.