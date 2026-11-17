Trực tiếp: Thi đấu bóng chuyền bãi biển chiều 17/11 | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Môn bóng chuyền bãi biển được tổ chức từ ngày 16/11 đến 22/11 tại bãi biển Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc, khu vực III - Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh. Giải đấu gồm 2 nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.

Với đặc thù thi đấu trên mặt sân cát, các vận động viên cần có thể lực, sự linh hoạt và khả năng phối hợp ăn ý để tạo nên những pha bóng hấp dẫn. Kính mời quý khán giả theo dõi trực tiếp và cổ vũ các đội tuyển trên các kênh DU LỊCH & CUỘC SỐNG và HTV Thể thao, cùng các nền tảng số của HTV.