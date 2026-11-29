Là chặng đấu đỉnh cao quy tụ dàn vận động viên chuyên nghiệp hàng đầu trong nước và quốc tế, Giải D-Joy Pickleball Tour Vietnam Masters 2026 đã mang đến những màn so tài mãn nhãn cho cộng đồng người hâm mộ bộ môn Pickleball. Bước vào ngày thi đấu quyết định 29/11, bầu không khí trên sân đấu trở nên vô cùng cuồng nhiệt với sự góp mặt của những gương mặt xuất sắc nhất góp mặt ở trận chung kết.

Trên mặt sân, khán giả liên tục được chứng kiến những pha đôi công tốc độ cao trên lưới (dink), các cú đánh phản tạt uy lực, khả năng điều bóng chiến thuật tinh tế cùng sự ăn ý tuyệt đối ở các nội dung đánh đôi. Bản lĩnh thi đấu vững vàng và sự tập trung cao độ ở những điểm số quyết định hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở để tìm ra nhà vô địch xứng đáng.

Mời quý khán giả theo dõi trực tiếp loạt trận Chung kết hạng Chuyên nghiệp Giải D-Joy Pickleball Tour Vietnam Masters 2026 ngày 29/11 trên kênh HTV Thể thao, YouTube HTV Thể Thao và ứng dụng HTVm, HTVC.