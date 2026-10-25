Trần Minh Cường - Những phận người bên dòng sông ký ức

Những phận đời không đứng yên

Do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, Chênh vênh những phận người gồm 31 truyện ngắn thuộc phần sáng tác của Trần Minh Cường (bên cạnh ba nhan đề mở đầu không thuộc phần truyện của anh) . Từ những câu chuyện về tình yêu, gia đình đến những biến động trong cuộc mưu sinh thường nhật, tác phẩm mở ra nhiều lát cắt đa chiều của đời sống . Ở đó, con người phải liên tục đối diện với những lựa chọn không hề dễ dàng và những đổi thay nằm ngoài dự liệu .

Nhan đề cuốn sách ngay từ đầu đã gợi nên một trạng thái mong manh . Con người có thể đứng vững trước giông gió cuộc đời nhưng lại dễ dàng chênh vênh trước một cuộc chia xa, một ký ức bất chợt trở về hay một điều đã không thể cứu vãn . Có những mất mát không làm cuộc đời dừng lại, nhưng khiến bước chân từ đó mang một sức nặng khác . Chính những khoảng khuất ấy đã tạo nên chiều sâu cho đề tài thân phận, nơi mỗi nhân vật không chỉ được nhìn qua hoàn cảnh bên ngoài mà còn qua những gì họ âm thầm chịu đựng .



Miền quê bước vào trang sách

Từ Về đâu lục bình?, Trên đồng lúa ma, Tiếng vọng qua rừng tràm đến Mối tình qua rào dâm bụt, các nhan đề trong tập truyện nhanh chóng gợi mở một không gian đậm sắc thái Nam Bộ . Ở đó có dòng nước trôi, cánh đồng rộng, rừng tràm thăm thẳm và những hàng dâm bụt gắn liền với nếp nhà quê . Cảnh vật không chỉ đơn thuần làm nền cho bối cảnh mà còn mở ra những liên tưởng sâu sắc về ký ức, tình yêu và sự trôi dạt của đời người .

Đặc biệt, những nhan đề như Chiếc xuồng cũ người vẫn chèo, Bên kia sông có tiếng em cười, Mùa lúa không gặt hay Đèn người mang sức gợi vô cùng riêng biệt . Một chiếc xuồng cũ gợi nghĩ đến hành trình dài chưa dứt; tiếng cười bên kia sông vẽ ra khoảng cách giữa gần và xa; hay mùa lúa không gặt đặt ra hình dung về những dang dở của kiếp người . Chất liệu quê hương vì thế giữ một vị trí trung tâm trong thế giới nghệ thuật của tác phẩm .

Miền sông nước trong văn chương Trần Minh Cường không chỉ dừng lại ở vẻ hiền hòa của những buổi chiều yên ả . Đó còn là không gian mưu sinh nhọc nhằn, của những đổi thay theo con nước và của những con người phải chật vật thích nghi . Khi đi vào trang sách, những hình ảnh quen thuộc ấy mang theo cả một đời sống, nơi niềm vui và nỗi buồn cùng tồn tại song hành như hai bờ của một dòng sông .

Từ tiếng cười đến những khoảng lặng tâm hồn

Trần Minh Cường hoạt động đa năng trong lĩnh vực nghệ thuật với các vai trò đạo diễn, biên tập và sáng tác . Trước Chênh vênh những phận người, anh từng được biết đến qua tập Ngẫm cười mang sắc thái trào phúng, xoáy sâu vào những nghịch lý đời sống .

Nếu tiếng cười ở tập sách trước giúp phơi bày những điều phi lý, thì các truyện ngắn giàu tâm trạng lần này lại mở ra một cách tiếp cận khác : lắng nghe những điều khó nói, quan sát những rạn nứt trong mối quan hệ và thấu hiểu lựa chọn của con người trước nghịch cảnh . Sự chuyển đổi sắc thái này cho thấy góc nhìn đa diện của tác giả về đời sống—không chỉ qua những điều khiến ta bật cười mà còn qua những điều buộc ta phải im lặng suy ngẫm .

Ở Chênh vênh những phận người, điểm đáng chú ý nằm ở khả năng gợi liên tưởng từ những chất liệu rất đỗi gần gũi . Quê hương, dòng sông, mái nhà hay một mối tình không trọn vẹn đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho những suy tưởng rộng lớn hơn về con người và thời gian .

Dư âm của những điều còn lại

Một cuốn truyện ngắn hay không nhất thiết phải đưa ra lời giải đáp cho mọi câu hỏi . Đôi khi, giá trị lớn nhất của nó nằm ở việc giữ lại trong lòng người đọc một hình ảnh, một nỗi niềm hay một câu hỏi chưa thể trả lời . Những phận đời trong tác phẩm gợi nhắc rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng có một kết thúc trọn vẹn, và ký ức thường lưu giữ những điều mà thời gian không thể xóa mờ .

Tác phẩm mở ra một hành trình đọc để suy ngẫm về những ngã rẽ, những điều đã mất và những giá trị vẫn còn neo đậu trong tâm hồn .

Bởi sau cùng, mỗi người chúng ta đều mang trong mình một dòng sông ký ức riêng . Có đoạn nước trong, có khúc đục ngầu, có bến bờ đã khuất và có những tiếng gọi vẫn còn vọng lại . Văn chương của Trần Minh Cường, bằng cách riêng mỏng nhẹ mà sâu lắng, đã giúp những dòng sông ấy gặp nhau trong một miền sâu thẳm mang tên thân phận con người .