Chương trình đã tuyên dương 83 gương thủ khoa tiêu biểu, gồm 35 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thành phố. Tham dự chương trình có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh khẳng định sự quan tâm trong bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo động lực để các thế hệ sinh viên không ngừng học tập, sáng tạo và cống hiến

Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, các gương thủ khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, công tác Đoàn - Hội và các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trong số các gương được tuyên dương, có 9 thủ khoa đạt thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, 36 thủ khoa đoạt giải trong các cuộc thi học thuật, ý tưởng sáng tạo và 33 thủ khoa là cán bộ Đoàn - Hội các cấp,...

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đánh giá cao những thành tích nổi bật và tinh thần vượt khó của các thủ khoa. Đồng thời nhấn mạnh, danh hiệu thủ khoa không chỉ là dấu mốc đáng tự hào mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình phấn đấu, cống hiến trong tương lai.

Thông qua chương trình, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sự quan tâm trong phát hiện, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng tài năng trẻ; tạo động lực để các thế hệ sinh viên không ngừng học tập, sáng tạo và cống hiến, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.



