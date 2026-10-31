TP. Hồ Chí Minh ứng dụng bản đồ số, nâng cao hiệu quả quản lý sau cai nghiện

Số hóa dữ liệu, quản lý chặt địa bàn sau cai nghiện

Cai nghiện ma túy thành công mới chỉ là bước đầu trong hành trình từ bỏ ma túy. Thực tiễn cho thấy, giai đoạn sau cai luôn tiềm ẩn nguy cơ tái nghiện nếu người trở về địa phương không được quản lý, hỗ trợ kịp thời. Vì vậy, công tác quản lý sau cai có vai trò quan trọng đối với từng địa bàn phường, xã.

Tại phường Chánh Hưng, với hơn 236.000 nhân khẩu, phần lớn là dân tạm trú, số lượng người sau cai nghiện trở về địa phương cần quản lý khá lớn. Từ yêu cầu thực tiễn, Công an phường đã triển khai bản đồ số hóa về ma túy, giúp phân loại rõ các khu phố phức tạp, khu phố có nguy cơ và khu phố không ma túy.

Công an phường Chánh Hưng ứng dụng bản đồ số hóa về ma túy để quản lý, phân loại các khu phố trên địa bàn

Thông qua dữ liệu trực quan, cảnh sát khu vực có thể nắm bắt tình hình, xác định đặc điểm từng địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp quản lý phù hợp.

Thiếu tá Trần Quốc Trung - Cảnh sát khu vực - Công an phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh cho biết bản đồ số giúp lực lượng công an nắm rõ vị trí, tình hình và các chỉ tiêu của từng khu phố, từ đó phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong năm 2026, có 15 khu phố đăng ký chỉ tiêu và đã đạt tiêu chí khu phố không ma túy của thành phố.

Trung tá Phan Thành Vinh - Trưởng Công an phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh 10 tháng qua, tổng số đối tượng mà phường lập hồ sơ quản lý sau cai là 279, đảm bảo 100% đối tượng sau cai nghiện trở về địa phương đều được lập hồ sơ quản lý. Đến nay, phường đảm bảo chưa có đối tượng sau cai nghiện nào tái nghiện hoặc có hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy và trật tự xã hội.

Tạo cơ hội tái hòa nhập, hạn chế nguy cơ tái nghiện

Bên cạnh quản lý, hỗ trợ người sau cai ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng cũng là yêu cầu quan trọng. Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tăng cường các chính sách hỗ trợ để người sau cai có điều kiện làm lại cuộc đời.

Theo Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP. Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã triển khai tốt công tác quản lý người sau cai. Đặc biệt, Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ vốn tạo điều kiện để người sau cai ổn định cuộc sống, có việc làm và trở thành người có ích cho xã hội.

Cán bộ chức năng phối hợp hướng dẫn, theo dõi các hoạt động sinh hoạt và rèn luyện của học viên tại cơ sở cai nghiện

Việc hỗ trợ sinh kế, tạo cơ hội việc làm không chỉ giúp người sau cai giảm nguy cơ tái nghiện mà còn góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng với vai trò của chính quyền và lực lượng chức năng, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cũng cần có cái nhìn cởi mở hơn trong việc tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc. Sự cảm thông, đồng hành và trao cơ hội sẽ giúp họ có thêm động lực vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và từng bước tái hòa nhập cộng đồng.