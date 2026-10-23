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Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức lễ trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc Quý III năm 2026

TRUNG HẬU, KIM NGỌC
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(HTV) - Chiều nay, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP. Hồ Chí Minh trong Quý III năm 2026 tại Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh.

Bức tranh đa diện từ 6 nhóm thể loại báo chí

Trong đợt này, nhiều tác phẩm thuộc các nhóm thể loại đa dạng đã được vinh danh và trao thư khen, bao gồm: Phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục; diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn; chính luận, ký sự; phóng sự ảnh; tin - ảnh và tác phẩm báo chí đa phương tiện. 

Các tác phẩm nổi bật tập trung phản ánh sinh động các thành tựu kinh tế - xã hội, công tác chỉnh trang đô thị, các phong trào thi đua, cùng những vấn đề thiết thực trong đời sống dân sinh của thành phố

Trong đợt này, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) đã ghi đấu ấn với nhiều tác phẩm chất lượng cao ở các nhóm thể loại trọng yếu:

Phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chuyên trang, chuyên mục: HTV ghi dấu ấn đậm nét với các tác phẩm quy mô và giàu cảm xúc như tác phẩm "Thành phố Hồ Chí Minh - Nửa thế kỷ tên Người" (nhóm tác giả Huỳnh Ngọc Thảo, Huỳnh Lâm, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Lê Ngô Chí, Nguyễn Dương Khôi, Nguyễn Trung Dũng, Trần Quốc Sơn, Kiều Hải Chuyên, Nguyễn Thị Minh Phượng, NSƯT Đào Quang Tuệ, Võ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Hồng Chí, Phạm Văn Bé Ba, Lư Trọng Tín, Phan Khắc Vũ, Nguyễn Thanh Sơn); tác phẩm "50 năm rực rỡ tên vàng" (nhóm tác giả Nguyễn Bảo Lâm, Nguyễn Quốc Hoàng, Trần Nguyễn Nhật Lam, Nguyễn Hữu Lý, Phan Thanh Bình, Trần Thanh Triều, Giang Phước Hồng, Phạm Đức Thuận, Nguyễn Ngọc Nguyên Tùng); cùng tác phẩm "Giữ hồn Nam bộ qua câu lạc bộ Đờn ca tài tử" (nhóm tác giả Quốc Bảo, Bích Lan, Khánh Hà, Ngọc Ân).

Diễn đàn hoặc sản phẩm có tính chất diễn đàn: Với góc nhìn nhạy bén, đồng hành cùng các vấn đề dân sinh và giáo dục của đô thị, HTV ghi tên với các tác phẩm nổi bật: "Ước mơ sân cỏ không chỉ dành cho những cầu thủ" (nhóm tác giả Huyền Khanh, Hoàng Yến, Thùy Dương, Trúc Quỳnh, Chí Nguyên, Hoàng Đức) và tác phẩm "Y tế cơ sở - tìm nguồn lực trước áp lực nhân đôi" (nhóm tác giả Ngọc Phượng, Trung Hậu, Bích Vân, Minh Phương, Thu Hải, Hữu Trí, Thiện Toàn, Tuấn Ngọc, Vĩnh Tiến).

Chính luận (bình luận, xã luận, chuyên luận,...), ký sự: Đơn vị mang đến góc nhìn sâu sắc về công tác quy hoạch, hạ tầng qua tác phẩm "Phát triển công nghiệp văn hóa gắn với kinh tế đêm" (nhóm tác giả Sỹ Đông, Đỗ Trường Long, Ngọc Lê, Trần Kha).

Tác phẩm báo chí đa phương tiện: Phát huy thế mạnh truyền thông hiện đại và đa nền tảng, HTV khẳng định sức sáng tạo qua loạt bài "Khu phố vui vẻ" (nhóm tác giả Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM) và Chuyên trang "50 năm rạng rỡ tên Người" (nhóm tác giả Sỹ Thành, Đức Phong, Ngọc Phạm, Minh Khang, An Kiên, Hoàng Tân, Nhật Dương, Quốc Anh).

Nguồn lực đồng hành cùng người làm báo

Các tác phẩm nổi bật tập trung phản ánh sinh động các thành tựu kinh tế - xã hội, công tác chỉnh trang đô thị, các phong trào thi đua, cùng những vấn đề thiết thực trong đời sống dân sinh của thành phố. Hoạt động xét chọn và trao thư khen nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo, qua đó tiếp tục lan tỏa những thông điệp tích cực và đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của TP. Hồ Chí Minh.


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