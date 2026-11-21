Đoàn đã đến thăm hỏi, tri ân 3 cá nhân và gia đình, gồm cô Bùi Thị Thanh Xuân, giáo viên Trường Tiểu học An Lạc 1; thầy Đỗ Đăng Cao, giáo viên Trường THPT Ten Lơ Man. Cả hai đều là những cá nhân được nhận Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2026.

Đoàn công tác số 2 của Thành phố đến thăm, chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu

Đoàn cũng đến thăm gia đình cố Giáo sư, Tiến sĩ Chu Phạm Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự nghiệp khoa học và giáo dục của Thành phố.

Đoàn công tác tri ân những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Lê Văn Minh ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các thầy cô giáo và gia đình nhân ngày truyền thống của ngành. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến thầm lặng, bền bỉ của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp "trồng người".

Hoạt động thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp cho giáo dục và khoa học của Thành phố

Đồng thời, đồng chí mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy tâm huyết, truyền cảm hứng học tập và sáng tạo cho các thế hệ học sinh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh.