Tại cuộc họp về công tác chống khai thác IUU do đồng chí Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, các nội dung liên quan đến quản lý đội tàu và giám sát hoạt động khai thác thủy sản được tập trung đánh giá.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh chủ trì cuộc họp về công tác chống khai thác IUU

Trong công tác quản lý đội tàu, tổng số tàu cá giảm 13 tàu do thực hiện xóa đăng ký theo quy định. Số tàu không đủ điều kiện hoạt động giảm 23 tàu, số tàu có nguy cơ cao giảm 9 tàu so với kỳ họp trước.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tập trung đánh giá công tác quản lý đội tàu cá

Công tác giám sát vị trí neo đậu đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động cũng được tăng cường. Đến nay, 270 tàu đã được lắp đặt thiết bị GPS. Đáng chú ý, tỷ lệ triển khai ứng dụng eCDT đạt 99,70%, tỷ lệ thực hiện nhật ký khai thác thủy sản điện tử đạt 97,94%.

Công tác rà soát, quản lý tàu cá được triển khai theo quy định

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục giải bản tàu cá theo quy định.

Việc giám sát vị trí neo đậu đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động được tăng cường

Các đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả kiểm soát tàu cá ra, vào cảng và xuất, nhập bến biên phòng; tăng cường đối chiếu dữ liệu eCDT, VMS và nhật ký khai thác. Đặc biệt, công tác giám sát VMS phải được duy trì liên tục 24/7, kịp thời phát hiện, cảnh báo và liên hệ chủ tàu, thuyền trưởng khi thiết bị mất kết nối hoặc có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép.

TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn vi phạm khai thác IUU

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, góp phần cùng cả nước quyết tâm tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.