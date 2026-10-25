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Thời sự

TP. Hồ Chí Minh rà soát công tác chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026

THANH TẤN, TẤN HOÀNG, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026), rà soát các khâu chuẩn bị về nội dung, đón tiếp, truyền thông và an ninh trước thềm sự kiện quốc tế với hơn 2.700 đại biểu đăng ký tham dự.

Sáng nay, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 (AEF 2026) nhằm tổng kết, rà soát công tác chuẩn bị cho sự kiện kinh tế quan trọng của Thành phố, có tầm vóc quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh rà soát công tác chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc họp Ban tổ chức AEF 2026

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) báo cáo tóm tắt lịch trình các hoạt động chính của diễn đàn. Sở Văn hóa và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh báo cáo công tác chuẩn bị các chương trình đón tiếp, hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các diễn giả, khách mời quốc tế, cùng kế hoạch truyền thông, quảng bá sự kiện trên các chương trình trong nước và quốc tế.

Công tác bảo đảm an ninh cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn. Qua nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong quá trình chuẩn bị, đồng thời đề nghị các chương trình đón tiếp phát huy vai trò quảng bá bản sắc văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh rà soát công tác chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 - Ảnh 2.

Cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026

AEF 2026 quy tụ hơn 2.700 đại biểu đăng ký tham dự

Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 26 đến 29/10, với hơn 2.700 đại biểu đăng ký tham dự và 214 diễn giả đến từ 27 quốc gia, vùng lãnh thổ.

TP. Hồ Chí Minh rà soát công tác chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 - Ảnh 3.

Công tác đón tiếp đại biểu, diễn giả quốc tế được chuẩn bị trước thềm sự kiện

Diễn đàn mang chủ đề "Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu" và "Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới", hướng đến thúc đẩy đối thoại, hợp tác và kết nối giữa các chủ thể trong nền kinh tế toàn cầu.

Sự kiện do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì; Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP. Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) thực hiện, phối hợp với các sở, ngành và đối tác trong nước, quốc tế tổ chức.

TP. Hồ Chí Minh rà soát công tác chuẩn bị Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026 - Ảnh 4.

Các chương trình văn hóa, văn nghệ góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Với sự tham gia của đông đảo đại biểu và diễn giả quốc tế, AEF 2026 là dịp để TP. Hồ Chí Minh tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời giới thiệu hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.


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