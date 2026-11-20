Chiều 19/11, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, trong số 191.295 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mà Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đã tiếp nhận 10 tháng qua đã có 125.910 hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công, chiếm 65,82%. Riêng từ tháng 6, tỷ lệ nộp trực tuyến của từng tháng đều duy trì trên 99% sau khi Trung tâm tăng cường hướng dẫn và hỗ trợ người lao động thực hiện thủ tục trên hệ thống.

Người lao động có thể gửi hồ sơ từ xa và theo dõi tiến độ giải quyết qua Cổng Dịch vụ công. Theo đó, cách tiếp nhận này giúp giảm số lượt đi lại, thời gian chờ tại điểm tiếp nhận và chi phí in ấn giấy tờ. Người làm thủ tục có thể chủ động về thời gian, nhất là khi đang tìm công việc mới hoặc ở xa điểm tiếp nhận hồ sơ.

Với cơ quan giải quyết, việc tiếp nhận hồ sơ điện tử giảm áp lực tập trung đông người tại bộ phận một cửa và giảm nhu cầu lưu trữ hồ sơ giấy. Trung tâm cũng có thể rút ngắn thời gian nhập liệu, chuyển dữ liệu và phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố trong quá trình giải quyết chế độ. Sở sẽ tiếp tục chuẩn hóa quy trình thẩm định và bố trí nhân sự để bảo đảm tiến độ chi trả, nhất là trong giai đoạn giáp Tết.

Đại diện Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên 99%. Trung tâm sẽ bố trí nhân sự hỗ trợ tại điểm tiếp nhận và qua các kênh trực tuyến để hướng dẫn người lao động thao tác trên Cổng Dịch vụ công. Việc hỗ trợ trực tiếp vẫn cần thiết đối với người chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc gặp vướng mắc trong quá trình gửi hồ sơ.

Cùng với số hóa thủ tục, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh sẽ tăng tư vấn và giới thiệu việc làm ngay từ thời điểm người lao động nộp hồ sơ. Đơn vị dự kiến tổ chức thêm các phiên giao dịch việc làm trực tuyến, lưu động và kết nối liên vùng để người tìm việc tiếp cận nhu cầu tuyển dụng cuối năm. Khi doanh nghiệp cập nhật vị trí đang cần người, Trung tâm có thể đối chiếu yêu cầu tuyển dụng với tay nghề và kinh nghiệm của người lao động để tư vấn cụ thể hơn.

Theo Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, lượng hồ sơ trong những tháng cuối năm có thể thay đổi tùy tình hình đơn hàng, sản xuất và kế hoạch nhân sự của doanh nghiệp. Sở cũng sẽ theo dõi số hồ sơ theo từng thời điểm để bố trí lực lượng hướng dẫn và thẩm định

Sở cũng sẽ tăng kiểm tra, công khai quy trình giải quyết thủ tục và phối hợp với cơ quan bảo hiểm để chi trả đầy đủ, đúng hạn cho người đủ điều kiện.

Nguồn: https://baotintuc.vn/tp-ho-chi-minh-hon-99-ho-so-that-nghiep-duoc-nop-truc-tuyen-post1404392.html