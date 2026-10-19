Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu

Thảo luận tại Tổ về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) vào ngày 19/10, ý kiến các Đại biểu Quốc hội bày tỏ tán thành với sự cần thiết xây dựng và ban hành; cho rằng, dự thảo luật đã cơ bản chế hóa kịp thời các chủ trương về phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.