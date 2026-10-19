Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-hoi-kien-nha-vua-dan-mach-va-hoang-hau-post1142919.vnp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Đan Mạch và Hoàng hậu
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 theo giờ địa phương (buổi chiều theo giờ Việt Nam), tại Cung điện Amalienborg ở thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary.
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