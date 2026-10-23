Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Bỉ và Hoàng hậu

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 20/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và phía Nam Thụy Điển.