Nguồn: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà Vua Bỉ và Hoàng hậu
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Bỉ, sáng 23/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Lâu đài Hoàng gia Laeken (phía Bắc Brussels), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Bỉ Philippe và Hoàng hậu Mathilde.
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