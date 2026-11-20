Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-du-dien-dan-ket-noi-chien-luoc-phat-trien-viet-nam-va-khu-vuc-tay-nam-trung-quoc-post1149577.vnp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc
Sáng 20/11/2026, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.
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