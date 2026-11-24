(HTV) - Sáng nay, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.