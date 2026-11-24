Tin tức nổi bật ngày 24/11/2026 có gì?
Thời sự 00:01:23.01
(HTV) - Sáng nay, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.
CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bạn hãy chọn Profile tiện dụng
(HTV) - Sáng nay, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.