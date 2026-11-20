Tin tức nổi bật ngày 20/11/2026 có gì?
Thời sự 00:01:50.78
(HTV) - Ở lĩnh vực kinh tế - dân sinh, TP. Hồ Chí Minh mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp, bổ sung điện LNG, tạo thêm lựa chọn nguồn năng lượng cho doanh nghiệp.
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(HTV) - Ở lĩnh vực kinh tế - dân sinh, TP. Hồ Chí Minh mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp, bổ sung điện LNG, tạo thêm lựa chọn nguồn năng lượng cho doanh nghiệp.