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Thời sự 00:00:56.44
(HTV) - Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến vận hành thử đồng loạt các cống vào ngày 25/11, trong đợt triều dự báo cao nhất năm để đánh giá hiệu quả.
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(HTV) - Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh dự kiến vận hành thử đồng loạt các cống vào ngày 25/11, trong đợt triều dự báo cao nhất năm để đánh giá hiệu quả.