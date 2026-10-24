Thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu: Động lực từ cơ chế mới của TP. Hồ Chí Minh

Tại buổi gặp gỡ trực tiếp giữa các nhóm nghiên cứu Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh với các nhà đầu tư thiên thần, quỹ đầu tư doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp mới đây, việc thương mại hóa sản phẩm từ giảng đường đã được thảo luận sôi nổi. Hoạt động này mở ra cơ hội lớn để các dự án tiếp cận nguồn vốn, tìm kiếm đối tác chiến lược, tham gia các chương trình ươm tạo nhằm tiến tới thương mại hóa.

Từ ý tưởng đến giải quyết bài toán thực tế

Theo các chuyên gia, khởi nghiệp từ trường đại học đang có những chuyển biến rõ nét. Ông Phan Đình Tuấn Anh - Người sáng lập Angels 4 Us - công ty tư vấn doanh nghiệp và hỗ trợ đầu tư, nhận định: "Đã có những nhóm dự án chứng minh được năng lực không chỉ dừng ở ý tưởng hay, mà còn có khả năng tạo ra sản phẩm mẫu với dữ liệu kiểm chứng thực tế. Điểm mấu chốt là dự án khởi nghiệp từ trường đại học phải gắn liền với thế mạnh của trường và giải quyết trực tiếp một vấn đề thực tế của kinh tế - xã hội".

Buổi gặp gỡ giữa các nhóm nghiên cứu Trường Đại học Công thương TP.HCM và các nhà đầu tư mở ra nhiều cơ hội gọi vốn, thương mại hóa sản phẩm

Thực tế, các trung tâm ươm tạo tại TP. Hồ Chí Minh đang cho thấy hiệu quả rõ rệt. Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã ươm tạo gần 200 nhóm dự án, trong đó một số mô hình được định giá gần 10 triệu USD.

Ông Lê Nhật Quang - Giám đốc Trung tâm chia sẻ về tham vọng lớn hơn: "Giai đoạn tiếp theo, chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều startup nghiên cứu sâu ngay trong các trường đại học để hình thành những doanh nghiệp trị giá 200 triệu USD theo đặt hàng của Trung ương. Việc mở rộng kết nối với các ban cố vấn, các tỉnh thành không chỉ mang lại giá trị hợp tác mạnh mẽ mà còn tạo ra những bản hợp đồng thực tế, giải quyết đúng bài toán của từng địa phương".

Nguồn lực trẻ kết hợp với môi trường giáo dục đại học chất lượng đang là "chìa khóa" để tạo ra những sản phẩm nhân sự đột phá, chuẩn bị cho kỷ nguyên mới của kinh tế tri thức, như lời ông Nguyễn Hữu Cường - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Công nghệ Khoa học Châu Á nhấn mạnh.

Trợ lực từ 6 nghị quyết mới cho TP. Hồ Chí Minh

Dù có lợi thế lớn về nhân sự và dự án tiềm năng, con đường đưa sản phẩm nghiên cứu ra thị trường vẫn luôn vướng "điểm nghẽn" về cơ chế và nguồn vốn. Để giải quyết bài toán này, HĐND TP. Hồ Chí Minh đã thông qua 24 nghị quyết triển khai Luật phát triển đô thị, trong đó có 6 nghị quyết chuyên biệt "mở đường" hỗ trợ đồng bộ từ nghiên cứu, ươm tạo đến phát triển hạ tầng.

Các chính sách ưu đãi nổi bật vừa được công bố bao gồm:

Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐND Miễn thuế 5 năm cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND Hỗ trợ tối đa 100% chi phí cho hoạt động chuyển giao công nghệ (không quá 200 triệu đồng/công nghệ/năm). Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND Trợ lực tài chính theo từng giai đoạn: Tối đa 50 triệu đồng cho giai đoạn ý tưởng (trong 6 tháng); 100 triệu đồng cho kiểm chứng sản phẩm, mô hình (trong 12 tháng) và lên tới 500 triệu đồng cho giai đoạn tăng tốc (trong 12 tháng). Nghị quyết số 62/2026/NQ-HĐND Hỗ trợ tối đa 100% chi phí cho hoạt động chuyển giao công nghệ (không quá 200 triệu đồng/công nghệ/năm). Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND Trợ lực tài chính theo từng giai đoạn: Tối đa 50 triệu đồng cho giai đoạn ý tưởng (trong 6 tháng); 100 triệu đồng cho kiểm chứng sản phẩm, mô hình (trong 12 tháng) và lên tới 500 triệu đồng cho giai đoạn tăng tốc (trong 12 tháng). Nghị quyết số 65/2026/NQ-HĐND Hỗ trợ phát triển hạ tầng (không vượt quá 50% tổng kinh phí dự án): Tối đa 25 tỷ đồng cho hạ tầng công nghệ chiến lược; 5 tỷ đồng cho hạ tầng vật lý và 3 tỷ đồng cho hạ tầng số.

Mô hình hợp tác "3 nhà" tạo bệ phóng vững chắc giúp các dự án khởi nghiệp sinh viên tiếp cận nguồn vốn đầu tư và cơ chế hỗ trợ kịp thời

Làm rõ hơn về mức độ bao phủ của các chính sách này, ông Trần Trọng Tuyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, cho biết: "Tất cả các đối tượng, từ doanh nghiệp tái khởi nghiệp, doanh nghiệp có hoạt động chuyển giao công nghệ đến các đơn vị thương mại hóa tài sản trí tuệ từ viện, trường đều có cơ chế hỗ trợ. Thậm chí, doanh nghiệp đào tạo về khởi nghiệp, tài sản trí tuệ được hỗ trợ 100% kinh phí dưới dạng thuyết minh nhiệm vụ, giúp thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo ngay tại nội tại doanh nghiệp".

Hoàn thiện pháp lý để tăng tốc phát triển

Bên cạnh nguồn vốn, tính pháp lý của các tổ chức ươm tạo trong trường đại học cũng là yếu tố quyết định. Tiến sĩ Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh, kiến nghị: "Cần cơ chế để trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học có đầy đủ tư cách pháp nhân. Theo quy định mới, chỉ khi có tư cách pháp nhân, trung tâm mới có thể tiếp nhận các dự án gọi vốn và nhận kinh phí từ nhà nước. Nhà trường hiện đang gấp rút triển khai đề án công nhận tư cách pháp nhân để mở ra nhiều cơ hội ươm mầm dự án hơn nữa".

Nguồn lực trẻ và môi trường giáo dục đại học chất lượng là nền tảng để tạo ra các sản phẩm đổi mới sáng tạo mang tính ứng dụng cao

Từ ý tưởng trên bục giảng đến thị trường thực tế là một hành trình dài. Việc ban hành các chính sách mới mang tính đột phá của TP. Hồ Chí Minh mới chỉ là bước khởi đầu. Tổ chức triển khai nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả sẽ là yếu tố quyết định giúp các chính sách này thực sự đi vào đời sống, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng khởi nghiệp và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố.