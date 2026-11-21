Thị trường thực phẩm toàn cầu ngày càng chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và trách nhiệm môi trường. Trước những yêu cầu này, doanh nghiệp Việt Nam cần chuyển từ lợi thế nguồn nguyên liệu sang năng lực sản xuất và chế biến đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đây là điều kiện quan trọng để mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao vị thế sản phẩm Việt.

Xuất khẩu thực phẩm Việt Nam: Lợi thế nguyên liệu cần đi cùng chất lượng

Việt Nam có nguồn nguyên liệu nông sản phong phú, từ lúa gạo, cà phê, trái cây đến thủy sản, tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, nguồn cung dồi dào và giá thành cạnh tranh không còn là những yếu tố quyết định duy nhất.

Doanh nghiệp cần đầu tư dây chuyền công nghệ, kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quy trình sản xuất và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Đồng thời, tính minh bạch của chuỗi cung ứng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững cũng ngày càng quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu.

Doanh nghiệp cần đầu tư dây chuyền công nghệ, kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quy trình sản xuất và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm

Một ví dụ là Công ty CP Thực phẩm Bình Tây, doanh nghiệp có hơn 60 năm hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm. Với các sản phẩm chế biến từ hạt gạo Việt Nam như bún, miến, mì, doanh nghiệp hiện có trên 100 sản phẩm và đã đưa nhiều mặt hàng đến các thị trường như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc.

Bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Bình Tây chia sẻ, doanh nghiệp chú trọng đầu tư dây chuyền công nghệ và kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, công ty đang mở rộng hệ thống phân phối và phát triển thị trường xuất khẩu tại nhiều quốc gia.

Chuyển đổi xanh trở thành yêu cầu trong xuất khẩu thực phẩm

Không chỉ dừng ở chất lượng sản phẩm, trách nhiệm môi trường đang trở thành một tiêu chí quan trọng trong hoạt động sản xuất và thương mại thực phẩm. Việc duy trì nguồn nguyên liệu bền vững, kiểm soát quy trình nuôi trồng và đáp ứng các chứng nhận phù hợp giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Tại Lenger Việt Nam, hoạt động nuôi nghêu được duy trì theo tiêu chuẩn ASC từ năm 2020. Đây là hướng đi gắn hoạt động sản xuất với mục tiêu bảo tồn và duy trì nguồn nghêu bền vững.

Doanh nghiệp đã duy trì nuôi nghêu theo tiêu chuẩn ASC từ năm 2020, hướng đến bảo tồn và duy trì nguồn nghêu bền vững. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì tiêu chuẩn này để cung cấp những sản phẩm có giá trị bền vững, thân thiện với môi trường. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Bà Đỗ Thị Phương Thảo - Giám đốc Cung ứng Công ty Lenger Việt Nam

Từ thực tế này, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu về trách nhiệm môi trường mà còn gắn với năng lực cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp. Việc đáp ứng tiêu chuẩn bền vững giúp sản phẩm có thêm cơ hội tham gia vào các chuỗi cung ứng quốc tế có yêu cầu cao.

Nâng cao năng lực xuất khẩu thực phẩm Việt Nam bằng công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế

Song song với nỗ lực của doanh nghiệp, sự hỗ trợ về môi trường pháp lý, chính sách xúc tiến thương mại và kết nối thị trường cũng có vai trò quan trọng. Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhận định, Bộ Công Thương sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường.

Bộ Công Thương sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường

Về dài hạn, năng lực cạnh tranh của thực phẩm Việt Nam cần được xây dựng trên nhiều yếu tố: chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng, công nghệ chế biến và trách nhiệm với môi trường. Đặc biệt, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sẽ giúp doanh nghiệp khai thác tốt hơn giá trị của nguồn nguyên liệu trong nước, thay vì chỉ cạnh tranh bằng sản lượng hoặc giá bán.

Như vậy, nâng cao năng lực xuất khẩu không chỉ là mở rộng số lượng thị trường mà còn là quá trình nâng cấp toàn diện năng lực sản xuất. Khi doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, kiểm soát chất lượng và thực hiện chuyển đổi xanh, thực phẩm Việt Nam sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.