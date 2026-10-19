Nguồn: https://nhandan.vn/anh-thu-tuong-chinh-phu-va-chu-tich-quoc-hoi-gap-mat-cac-nu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-post996558.html
Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI
Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
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