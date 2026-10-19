Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

18:49 19/10/2026

(HTV) - Với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 9,06% - cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, TP. Hồ Chí Minh đang bước vào quý 4 với tâm thế bứt tốc và những hành động tăng trưởng thiết thực.