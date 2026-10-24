Tân Mỹ Xanh: Để học sinh học cách sống xanh từ thực tiễn

Chương trình trải nghiệm thực tế "Tân Mỹ Xanh" năm 2026 với chủ đề "Gieo yêu thương - Gặt hạnh phúc" mang đến cho các em học sinh không gian học tập thực tế đa dạng và bổ ích.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Tham gia chương trình, học sinh được tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Trạm phân loại rác thải (MRF), qua đó tiếp cận quy trình xử lý, phân loại rác trong thực tế.

Các em cũng có dịp khám phá mô hình nhà màng nông nghiệp xanh giữa lòng đô thị tại phường Tân Mỹ và trực tiếp sáng tạo những sản phẩm từ vật liệu tái chế

Những hoạt động này giúp kiến thức về bảo vệ môi trường trở nên trực quan, gần gũi hơn với học sinh. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin qua bài học, các em được quan sát, tìm hiểu và thực hành, từ đó hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc phân loại rác, tái sử dụng vật liệu và hạn chế rác thải nhựa.

Thông qua trải nghiệm thực tế, chương trình hướng đến việc khuyến khích học sinh hình thành thói quen sống xanh, bắt đầu từ những hành động phù hợp trong sinh hoạt hằng ngày.

Gắn giáo dục môi trường với mục tiêu xây dựng đô thị xanh

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh cho biết "Tân Mỹ Xanh" là giải pháp cụ thể của địa phương nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị xanh - sạch - văn minh.

Việc tận dụng các công trình hiện hữu để tổ chức hoạt động trải nghiệm giúp chuyển tải những nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm rác thải nhựa từ lý thuyết thành thực tiễn.

Qua đó, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận các vấn đề môi trường một cách trực tiếp, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm đối với không gian sống xung quanh

Với chủ đề "Gieo yêu thương - Gặt hạnh phúc", chương trình "Tân Mỹ Xanh" không chỉ tạo môi trường học tập trải nghiệm cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường trong cộng đồng, hướng đến xây dựng địa phương xanh, sạch và văn minh.



